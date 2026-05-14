To imię oznacza "niosącą światło". W PRL-u było hitem, dziś prawi już nikt o nim nie pamięta

Chociaż wiele dawnych imion wraca do łask, jedno piękne żeńskie imię o łacińskich korzeniach zostało niemal całkowicie zapomniane.

To imię oznaczające "niosąca światło", królowało w PRL-u, symbolizując inteligencję i pogodę ducha.

Dziś wydaje się być zupełnie zapomniane i nadaje się je jedynie sporadycznie.

Według rejestru danych PESEL najpopularniejszym imieniem żeńskim w Polsce jest Anna. Nosi je aż 1 063 756 Polek. Jego popularność wśród świeżo upieczonych rodziców nie maleje, gdyż w ubiegłym roku otrzymało je 1147 dziewczynki. Inaczej jednak sytuacja wygląda w przypadku imienia Lucyna, które było niezwykle popularne w czasach PRL-u. Od lat imię to jest wybierane przez rodziców niezwykle rzadko.

Lucyna - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Lucyna ma łacińskie pochodzenie i wywodzi się od słowa lux, które oznacza "światło". Jest żeńską formą imienia Lucjusz lub Łucjusz. W dawnym znaczeniu imię to interpretowano jako "świetlista", "niosąca światło" albo "urodzona o świcie". Z tego względu Lucyna kojarzy się z pogodą ducha, inteligencją i wewnętrznym blaskiem. Osoby noszące imię Lucyna często są opisywane jako ambitne, wrażliwe i odpowiedzialne. Według tradycyjnych opisów charakteru Lucyny wyróżniają się samodzielnością, spokojem oraz dużą empatią wobec innych ludzi. Jednocześnie potrafią być konsekwentne i zdecydowane w działaniu.

Lucyna - popularność imienia w Polsce

W kulturze europejskiej imię Lucyna pojawiło się dzięki tradycji chrześcijańskiej oraz popularności świętych noszących podobne imiona, zwłaszcza św. Łucji. W Polsce imię to największą popularność zdobyło w XX wieku, szczególnie w latach 50., 60. i 70. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 77 658 kobiety, które noszą imię Lucyna jako pierwsze, co plasuje je na 75. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnich latach popularność imienia Lucyna znaczne spadła. Rodzice coraz rzadziej wybierają je dla swoich córek, o czym może świadczyć fakt, iż w 2025 roku otrzymało je jedynie 74 dziewczynki. Najwięcej, bo 81. nadań, odnotowano natomiast w 2018 roku.

