Kiedy finał Eurowizji 2026? Alicja Szemplińska powalczy o zwycięstwo

Kiedy finał Eurowizji 2026? To pytanie pojawiło się w głowie niejednej osoby, która przeżywała sukces Alicji Szemplińskiej w pierwszym półfinale największego konkursu muzycznego na świecie. Artystka - początkowo niestawiana w gronie faworytów do wygrania - zaskarbiła sobie sympatię widzów z całej Europy już na etapie prób. Gdy do sieci trafiły pierwsze nagrania z występu, szanse Szemplińskiej znacznie wzrosły. Występ w pierwszym półfinale tylko utwierdził widzów w przekonaniu, że mają do czynienia z bardzo zdolną, pewną siebie na scenie wokalistką, która wie, po co wychodzi na scenę. Nawet Elżbieta Zapendowska - słynąca na ogół z surowych ocen - nie kryła zachwytu naszą reprezentantką. Alicja awansowała do wielkiego finału, a emocje sięgnęły zenitu. Piosenkarkę wyczytano bowiem jako ostatnią. Zanim jednak ponownie zobaczymy Szemplińską na eurowizyjnej scenie, czekać nas będą emocje związane z przebiegiem drugiego półfinału, w trakcie którego poznamy kolejnych konkurentów Polki. Drugi półfinał Eurowizji zaplanowano na czwartek, 14 maja.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Finał Eurowizji 2026 - kiedy jest?

Wielki finał Eurowizji zawsze odbywa się w sobotę. Nie inaczej będzie w tym roku. Alicja Szemplińska zawalczy o historyczne zwycięstwo dla naszego kraju już 16 maja. Wiemy już, że piosenkarka pojawi się w drugiej połowie finału, co uspokoiło wszystkich wielbicieli. Z obserwacji fanów konkursu wynika, że prezentowane w drugiej połowie występy są bardziej zapamiętywane, a tym samym zdobywają więcej głosów od widzów.

Eurowizja 2026 - kolejność występów w finale

Na ten moment nie znamy kolejności występów w wielkim finale Eurowizji. Wszystko stanie się jasne po rozstrzygnięciu drugiego półfinału.