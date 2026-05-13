Dobre wieści dla Polski przed finałem Eurowizji 2026! Losowanie pomyślne dla Alicji Szemplińskiej

Polska w finale Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska może świętować. Reprezentantka Polski zakończyła swój udział w pierwszym półfinale Eurowizji 2026 sukcesem. Choć wiele osób wątpiło, że jej się uda, piosenkarce udało się awansować do wielkiego finału. Oznacza to, że drugi rok z rzędu nasz kraj weźmie udział w sobotnim koncercie. Rok temu w finale znalazła się Justyna Steczkowska, która w Bazylei zajęła 14. miejsce. Czy młodszej koleżance uda się pokonać ten rezultat? Trudno powiedzieć, ale pojawił się obiecujący znak. Po zakończeniu półfinału odbyło się losowanie połówek finału. Alicja Szemplińska wylosowała drugą połowę! Co to oznacza? Na pewno jest to dobra informacja. Wyjaśniamy dlaczego.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Alicja Szemplińska w drugiej połowie

Alicja Szemplińska wylosowała drugą połowę wielkiego finału Eurowizji 2026. Oznacza to, że jej występ odbędzie się w drugiej części koncertu. Producenci umieszczą jej show w kolejności startowej między 13 a 25. To bardzo dobra informacja. Statystycznie kraje, które występują pod koniec gali, zajmują lepsze miejsce. Prawdopodobnie wynika to z tego, że występy na końcu łatwiej zostają w pamięci widza i łatwiej zostawić po sobie dobre wrażenie, którego nikt już nie przebije. Oczywiście nie jest to gwarancja sukcesu reprezentantki Polski, ale jest to mała pomoc. Alicja miała sporo szczęścia!

Eurowizja 2026 - kiedy finał?

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja 2025 roku, o godz. 21:00. To właśnie wtedy dowiemy się, jakie ostatecznie miejsce zajęła Alicja Szemplińska. Transmisja w TVP1 i TVP Polonia.