Dzięki temu truskawki będą rosły jak na drożdżach i dadzą słodziutkie owoce. Domowy nawóz do truskawek

Majowe odżywianie truskawek to absolutna podstawa, by dostarczyć im energii niezbędnej do obfitego kwitnienia i wydania mnóstwa owoców.

Oto tani i w pełni ekologiczny domowy specyfik, który nie tylko wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami, ale też gwarantuje słodkie zbiory bez użycia sztucznej chemii.

Zobacz, jak krok po kroku przygotować tę miksturę i ciesz się wspaniałymi truskawkami, jednocześnie oszczędzając.

Wiosenne nawożenie truskawek to klucz do słodkich owoców

Kiedy nadchodzi wiosna, truskawki wymagają potężnego zastrzyku energii, aby móc szybko rosnąć, kwitnąć i zawiązywać owoce. Dostarczenie im kluczowych składników pokarmowych, w tym azotu, fosforu i potasu, jest niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Maj to decydujący czas na takie zabiegi, tuż przed rozpoczęciem owocowania. Należy pamiętać, by nawożenie przeprowadzać, gdy temperatura podłoża przekroczy 5°C, a na krzaczkach pojawią się kwiaty. Wtedy rośliny najskuteczniej przyswajają odżywcze substancje. Maj to zatem ostatni dzwonek na zasilenie truskawek. Zamiast sięgać po gotowe, sklepowe preparaty, warto postawić na opcję bardziej przyjazną środowisku i portfelowi – domowy nawóz przygotowany z drożdży.

Domowy nawóz z drożdży: przepis na słodkie truskawki

Wiosna to idealny moment na zastosowanie drożdżowej odżywki. Dlaczego? Drożdże stanowią prawdziwą kopalnię witamin z grupy B, aminokwasów, a także fosforu, potasu i naturalnych hormonów. Dzięki nim rośliny stają się znacznie bardziej odporne na ataki szkodników i różnego rodzaju choroby. Co ważne, taki nawóz pozytywnie wpływa na smak, barwę oraz trwałość samych owoców, gwarantując obfite zbiory. Przygotowanie mikstury jest banalnie proste. Należy rozpuścić 100 g zwykłych drożdży piekarskich w 10 litrach ciepłej wody, a następnie dosypać 2 łyżki cukru. Tak przygotowany roztwór trzeba odstawić na 1-2 godziny w cieplejsze miejsce, by drożdże mogły popracować. Po tym czasie płyn należy rozcieńczyć wodą (w proporcji 1:10) i podlewać krzaczki bezpośrednio pod korzeń, uważając, by nie zamoczyć liści. Zabieg ten powtarzany co 2-3 tygodnie to gwarancja wyjątkowo słodkich plonów.

