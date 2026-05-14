Mikołaj Krawczyk otworzył się w telewizji. Te słowa o zazdrości zelektryzowały widzów

Mikołaj Krawczyk o życiu z Sylwią Juszczak-Krawczyk. Aktor przerywa milczenie

Mikołaj Krawczyk zazwyczaj pilnie strzeże swojej prywatności, jednak tym razem zrobił ogromny wyjątek. Gość porannego pasma TVP opowiedział o aktorskiej codzienności oraz życiu u boku żony, Sylwii Juszczak-Krawczyk. Artysta zaznaczył, że funkcjonowanie we współczesnym show-biznesie wymusza na twórcach potężną determinację, a sam talent to stanowczo za mało, by utrzymać się na rynku. Zwrócił uwagę na konieczność podejmowania trafnych wyborów, nieustannej walki o angaż i gotowości na kolejne zawodowe wyzwania. W tej brutalnej branży nieocenioną wartością jest dla niego oparcie w najbliższych.

Zaskakujące słowa Mikołaja Krawczyka. Fani doszukują się aluzji do byłej partnerki

W trakcie telewizyjnego wywiadu wątek płynnie zszedł na sprawy małżeńskie. Mikołaj Krawczyk wprost ocenił, że dzielenie codzienności z osobą z tego samego środowiska zawodowego niesie ze sobą liczne ułatwienia. Gwiazdor podkreślił, że razem z Sylwią Juszczak-Krawczyk doskonale znają specyfikę pracy na planie, rozumieją stres towarzyszący castingom oraz skrajne emocje związane z realizacją nowych projektów. Wyjawił również, że małżonkowie napędzają się wzajemnie do działania, kibicują swoim osiągnięciom, a nawet polecają się reżyserom i służą sobie radą na ścieżce kariery.

Prawdziwą burzę w sieci wywołał jednak moment, w którym artysta poruszył kwestię zazdrości w relacji. Zaznaczył, że absolutny brak rywalizacji między partnerami to dla niego absolutny fundament. Wspomniał przy okazji o swoich wcześniejszych życiowych przejściach, które brutalnie uświadomiły mu, jak destrukcyjna potrafi być zazdrość odbierająca chęci do działania.

„Mamy coś, co jest bardzo cenne, a co nie jest oczywiste - nie zazdrościmy sobie. Zazdrość w związku bardzo obcina skrzydła. Doświadczyłem tego i to nie jest fajne” - powiedział aktor w programie.

Aktor nie sprecyzował, do której ze swoich dawnych relacji nawiązuje, jednak telewidzowie błyskawicznie rozpoczęli własne śledztwa. W sieci zaroiło się od komentarzy, w których internauci sugerowali, że była to ukryta szpila wbita jednej z byłych partnerek. Mikołaj Krawczyk całkowicie zignorował te domysły, skupiając się w dalszej części dyskusji wyłącznie na aktualnej sytuacji rodzinnej. Wraz z żoną wychowują wspólnie córkę Konstancję, stawiając na nowoczesny i w pełni partnerski podział wszystkich domowych obowiązków. Rozmówca przyznał, że godzenie opieki nad dzieckiem z pracą na planach zdjęciowych bywa wyzwaniem, jednak to właśnie perfekcyjna organizacja gwarantuje im stabilizację i spokój domowego ogniska.

