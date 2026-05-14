Mikołaj Krawczyk otworzył się w telewizji. Te słowa o zazdrości zelektryzowały widzów

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-05-14 9:58

Mikołaj Krawczyk pojawił się w studiu "Pytania na śniadanie", gdzie niespodziewanie poruszył wątki ze swojego życia prywatnego. Aktor ujawnił kulisy branży rozrywkowej, jednak to jego wypowiedź o zazdrości wywołała największe poruszenie. Gwiazdor otwarcie przyznał, że w przeszłości zderzył się z toksycznymi emocjami, które potrafią skutecznie zniszczyć relację.

Aneta Zając
Aneta Zając Pierwsza miłość odc. 4207. Dominika Porcz (Aneta Zając), Paweł (Mateusz Kościukiewicz) Aneta Zając Aneta Zając
Galeria zdjęć 22

Mikołaj Krawczyk o życiu z Sylwią Juszczak-Krawczyk. Aktor przerywa milczenie

Mikołaj Krawczyk zazwyczaj pilnie strzeże swojej prywatności, jednak tym razem zrobił ogromny wyjątek. Gość porannego pasma TVP opowiedział o aktorskiej codzienności oraz życiu u boku żony, Sylwii Juszczak-Krawczyk. Artysta zaznaczył, że funkcjonowanie we współczesnym show-biznesie wymusza na twórcach potężną determinację, a sam talent to stanowczo za mało, by utrzymać się na rynku. Zwrócił uwagę na konieczność podejmowania trafnych wyborów, nieustannej walki o angaż i gotowości na kolejne zawodowe wyzwania. W tej brutalnej branży nieocenioną wartością jest dla niego oparcie w najbliższych.

Zobacz też: Aneta Zając żegna niedoszłego teścia. Jedno zdjęcie i dwa wzruszające słowa

Sonda
W jakim kolorze włosów Aneta Zając wygląda najlepiej?

Zaskakujące słowa Mikołaja Krawczyka. Fani doszukują się aluzji do byłej partnerki

W trakcie telewizyjnego wywiadu wątek płynnie zszedł na sprawy małżeńskie. Mikołaj Krawczyk wprost ocenił, że dzielenie codzienności z osobą z tego samego środowiska zawodowego niesie ze sobą liczne ułatwienia. Gwiazdor podkreślił, że razem z Sylwią Juszczak-Krawczyk doskonale znają specyfikę pracy na planie, rozumieją stres towarzyszący castingom oraz skrajne emocje związane z realizacją nowych projektów. Wyjawił również, że małżonkowie napędzają się wzajemnie do działania, kibicują swoim osiągnięciom, a nawet polecają się reżyserom i służą sobie radą na ścieżce kariery.

Prawdziwą burzę w sieci wywołał jednak moment, w którym artysta poruszył kwestię zazdrości w relacji. Zaznaczył, że absolutny brak rywalizacji między partnerami to dla niego absolutny fundament. Wspomniał przy okazji o swoich wcześniejszych życiowych przejściach, które brutalnie uświadomiły mu, jak destrukcyjna potrafi być zazdrość odbierająca chęci do działania.

Zobacz też: Aneta Zając odpowiada na ostre słowa Mikołaja Krawczyka. Wspomina o ciszy i "odpowiednich instytucjach"

„Mamy coś, co jest bardzo cenne, a co nie jest oczywiste - nie zazdrościmy sobie. Zazdrość w związku bardzo obcina skrzydła. Doświadczyłem tego i to nie jest fajne” - powiedział aktor w programie.

Aktor nie sprecyzował, do której ze swoich dawnych relacji nawiązuje, jednak telewidzowie błyskawicznie rozpoczęli własne śledztwa. W sieci zaroiło się od komentarzy, w których internauci sugerowali, że była to ukryta szpila wbita jednej z byłych partnerek. Mikołaj Krawczyk całkowicie zignorował te domysły, skupiając się w dalszej części dyskusji wyłącznie na aktualnej sytuacji rodzinnej. Wraz z żoną wychowują wspólnie córkę Konstancję, stawiając na nowoczesny i w pełni partnerski podział wszystkich domowych obowiązków. Rozmówca przyznał, że godzenie opieki nad dzieckiem z pracą na planach zdjęciowych bywa wyzwaniem, jednak to właśnie perfekcyjna organizacja gwarantuje im stabilizację i spokój domowego ogniska.

Zobacz też: Aneta Zając ujawniła wstrząsające kulisy. Jej bliźniaki urodziły się dwa miesiące za wcześnie. Nie zauważyła, że rozpada się jej związek z Krawczykiem

Aneta Zając zdradza sekret szczupłej sylwetki. Mówi o badaniach i o zmianie stylu życia!
TVP