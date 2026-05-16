Liga Mistrzów siatkarzy. Czy PGE Projekt Warszawa mógł zaskoczyć faworyta w półfinale?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-16 19:16

Siatkarze PGE Projektu Warszawa stanęli przed ogromnym wyzwaniem w prestiżowym półfinale Ligi Mistrzów, gdzie zmierzyli się z włoską potęgą Sir Sicoma Monini Perugia. To kluczowe starcie w Turynie zadecydowało o dalszych losach polskiej drużyny w turnieju, a przegrana sprawiła, że PGE Projekt Warszawa powalczy o trzecie miejsce. Ich występ w półfinale Ligi Mistrzów to jednak już spory sukces.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Żółto-niebieska piłka do siatkówki unosi się nad czarną siatką, stanowiącą główny element centralnej części kadru. Po lewej stronie widać fragment postaci w ciemnoniebieskim stroju, a po prawej fragment osoby w czerwono-białym stroju. Na tle ciemnego, słabo oświetlonego wnętrza hali, widoczne są dwa jasne, prostokątne światła sufitowe. Poniżej siatki, po lewej i prawej stronie, widać rozmyte sylwetki innych graczy z uniesionymi rękami.

PGE Projekt Warszawa kontra obrońca tytułu w Turynie

Drużyna PGE Projektu Warszawa zmierzyła się z formidable rywalem, włoskim zespołem Sir Sicoma Monini Perugia, w półfinałowym starciu Ligi Mistrzów. Mecz, który odbył się w Turynie, zakończył się porażką polskiej ekipy 0:3, z wynikami setów 19:25, 20:25, 24:26. To oznaczało, że warszawski klub stracił szansę na bezpośredni awans do wielkiego finału tegorocznych rozgrywek.

Włoska drużyna, Sir Sicoma Monini, przystępowała do meczu w roli obrońcy tytułu Ligi Mistrzów, co tylko podkreślało skalę wyzwania stojącego przed siatkarzami z Warszawy. W składzie Perugii występuje polski przyjmujący, Kamil Semeniuk, który przyczynił się do sukcesu swojej drużyny. Ich wcześniejsze doświadczenia w finale, w tym zwycięstwo nad Aluron CMC Warta Zawiercie rok temu w Łodzi, świadczyły o ich dominacji w europejskiej siatkówce.

Kiedy i gdzie odbędą się mecze o medale?

Po porażce w półfinale, siatkarze PGE Projektu Warszawa skupiają się teraz na walce o brązowy medal. Mecz o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów zaplanowano na niedzielę, o godzinie 17:00. Będzie to okazja dla warszawskiej drużyny, aby zakończyć turniej z wyróżnieniem i potwierdzić swoją pozycję w europejskiej elicie.

W międzyczasie w drugim półfinale rozgrywek spotkają się dwie inne silne drużyny: Aluron CMC Warta Zawiercie z Polski oraz turecki Ziraat Bankkart Ankara. Zwycięzcy tego starcia zmierzą się w wielkim finale. Mecz finałowy rozpocznie się również w niedzielę, o godzinie 20:30, tuż po meczu o trzecie miejsce. Oba te kluczowe spotkania odbędą się w Turynie, wyłaniając medalistów turnieju Ligi Mistrzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.