Liga Mistrzów siatkarzy. Czy PGE Projekt Warszawa mógł zaskoczyć faworyta w półfinale?

PGE Projekt Warszawa kontra obrońca tytułu w Turynie

Drużyna PGE Projektu Warszawa zmierzyła się z formidable rywalem, włoskim zespołem Sir Sicoma Monini Perugia, w półfinałowym starciu Ligi Mistrzów. Mecz, który odbył się w Turynie, zakończył się porażką polskiej ekipy 0:3, z wynikami setów 19:25, 20:25, 24:26. To oznaczało, że warszawski klub stracił szansę na bezpośredni awans do wielkiego finału tegorocznych rozgrywek.

Włoska drużyna, Sir Sicoma Monini, przystępowała do meczu w roli obrońcy tytułu Ligi Mistrzów, co tylko podkreślało skalę wyzwania stojącego przed siatkarzami z Warszawy. W składzie Perugii występuje polski przyjmujący, Kamil Semeniuk, który przyczynił się do sukcesu swojej drużyny. Ich wcześniejsze doświadczenia w finale, w tym zwycięstwo nad Aluron CMC Warta Zawiercie rok temu w Łodzi, świadczyły o ich dominacji w europejskiej siatkówce.

Kiedy i gdzie odbędą się mecze o medale?

Po porażce w półfinale, siatkarze PGE Projektu Warszawa skupiają się teraz na walce o brązowy medal. Mecz o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów zaplanowano na niedzielę, o godzinie 17:00. Będzie to okazja dla warszawskiej drużyny, aby zakończyć turniej z wyróżnieniem i potwierdzić swoją pozycję w europejskiej elicie.

W międzyczasie w drugim półfinale rozgrywek spotkają się dwie inne silne drużyny: Aluron CMC Warta Zawiercie z Polski oraz turecki Ziraat Bankkart Ankara. Zwycięzcy tego starcia zmierzą się w wielkim finale. Mecz finałowy rozpocznie się również w niedzielę, o godzinie 20:30, tuż po meczu o trzecie miejsce. Oba te kluczowe spotkania odbędą się w Turynie, wyłaniając medalistów turnieju Ligi Mistrzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.