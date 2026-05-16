Robert Lewandowski w Barcelonie. Czy poprawi historyczną lokatę przed odejściem?

Historyczna klasyfikacja strzelców Barcelony

Liderem historycznego zestawienia strzelców w barwach FC Barcelony niezmiennie pozostaje Lionel Messi. Argentyńczyk, ikona "Blaugrany", w trakcie swojej kariery w klubie zdobył aż 672 bramki, ustanawiając rekord trudny do pobicia. Na drugim miejscu plasuje się Cesar Rodriguez z dorobkiem 232 goli, natomiast podium uzupełnia urugwajski napastnik Luis Suarez, który strzelił 198 bramek dla katalońskiego giganta.

Te imponujące liczby podkreślają dominację wymienionych zawodników w ofensywie Barcelony na przestrzeni lat. Trzech wspomnianych graczy wyznacza standardy skuteczności, będąc punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych napastników. Ich osiągnięcia stanowią o sile i historii klubu, świadcząc o niezwykłej efektywności w zdobywaniu goli w najważniejszych rozgrywkach.

Czy Robert Lewandowski poprawi pozycję w rankingu?

Polski napastnik, Robert Lewandowski, po 191 występach w barwach Barcelony zgromadził 119 bramek, co daje mu aktualnie 14. miejsce w historycznym zestawieniu. 37-letni zawodnik ogłosił swoje odejście z klubu po zakończeniu bieżącego sezonu, po czterech latach spędzonych w stolicy Katalonii. To ogłoszenie nadało dodatkowego znaczenia jego ostatnim meczom.

Przed "Lewym" stoją jeszcze dwa ligowe spotkania, które stanowią ostatnią szansę na poprawę obecnej lokaty. Aby awansować na 13. pozycję, zajmowaną przez Holendra Patricka Kluiverta, Lewandowski potrzebuje trzech trafień. Z kolei do wyprzedzenia Carlesa Rexacha, który jest 12., brakuje mu czterech bramek. Ostatnie mecze będą kluczowe dla ostatecznego miejsca Polaka w klubowej historii.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.