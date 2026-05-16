Tyle Polska może płacić za udział w Eurowizji. Ta kwota zaskoczy fanów

Eurowizja - o co chodzi w tym światowym fenomenie?

Konkurs Piosenki Eurowizji to największe widowisko muzyczne na świecie, organizowane nieprzerwanie od 1956 roku przez Europejską Unię Nadawców (EBU). Choć u podstaw projektu leżała idea jednoczenia powojennej Europy poprzez kulturę, dziś to przedsięwzięcie telewizyjne Udział w konkursie biorą publiczni nadawcy z krajów należących do EBU, co tłumaczy obecność państw spoza geograficznych granic Europy, jak Izrael czy Australia.

Zasady są ściśle określone: utwór nie może trwać dłużej niż trzy minuty, na scenie może przebywać maksymalnie sześć osób, a wokale muszą być wykonywane na żywo. Zwycięzca wybierany jest w drodze głosowania, które dzieli się na głosy profesjonalnych jurorów oraz telewidzów. Nagrodą dla wygranego kraju jest statuetka kryształowego mikrofonu oraz co najważniejsze prawo do organizacji kolejnej edycji konkursu, co stanowi prestiżowe wyzwanie logistyczne i promocyjne.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja NIE JEST za darmo. Ile kraje płacą za udział?

Dla wielu Polaków zaskoczeniem może być to, że poszczególne kraje, a w sumie nadawcy biorący udział w danej Eurowizji płacą za udział w konkursie. Pieniądze te przeznaczane są na wydarzenie, ale sporo oczywiście też dokładają organizatorzy.

Co ciekawe - stawki są ustalane indywidualnie przez EBU i zależy to od wielu czynników, a nie wszystkie są do dziś jawne. Tak samo, EBU pozostawia dowolność krajom, czy chcą ujawnić stawki za udział. W ten sposób wiemy, ile np. płacą kraje Wielkiej Piątki (liczby są zaokrąglone)

Niemcy - około 470 tysięcy euro - około 2 mln zł.

Hiszpania - około 330 tysięcy euro - około 1,4 mln zł.

Wielka Brytania, Włochy i UK - nie podają dokładnej kwoty, ale oscyluje to w 300 - 500 tysięcy euro - między 1,2 mln zł - 2,1 mln zł.

Dodatkowo Grecja wnosi do budżetu około 170 tysięcy euro (około 720 tysięcy zł). Rumunia przed odejściem wnosiła około 180 tysięcy euro (około 765 tysięcy zł), a Mołdawia - 20 tysięcy euro (około 83 tysięcy złotych). Estonia wnosi nawet 65 tysięcy euro (około 275 tysięcy zł).

Kurs euro - stan na 16 maja 2026.

22

Ile Polska płaci za udział w Eurowizji? To was zaskoczy

A ile Polska płaci za udział w Eurowizji? Tutaj temat jest o wiele trudniejszy, ponieważ TVP nie ujawnia tyle informacji. Pozostają jedynie domysły. Według różnych informacji podanych nieoficjalnie, Polska może płacić za udział w Eurowizji między 230 a 250 tysięcy euro, czyli 970 a 1 milion zł. Oczywiście, nie wlicza się w to koszt występu oraz wyjazdu do danego kraju. Tutaj delegacja musi sporo pokryć sama, łącznie ze zrealizowaniem stagingu.