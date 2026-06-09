Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra spotkali się w sądzie. Rozprawa rozwodowa odbyła się po 10 miesiącach czekania!

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra spotkali się na sali sądowej. Pozew złożono w zeszłym roku

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra przez wiele lat byli uważani za wyjątkowo zgrany duet w polskim show-biznesie. Ich ścieżki skrzyżowały się 18 lat temu na planie serialu "Na dobre i na złe", ale uczucie rozkwitło dopiero podczas wspólnej pracy nad spektaklem teatralnym. Pobrali się w 2017 roku, a owocem ich związku są dwaj synowie, Kosma i Tymoteusz.

Przez długi czas uchodzili za wzorowe małżeństwo, chętnie pozując razem na czerwonym dywanie. Aby podkreślić równość w związku, zdecydowali się nawet na noszenie podwójnych nazwisk. Wydawało się, że ich miłość jest odporna na zawirowania świata show-biznesu. Z czasem jednak internauci zauważyli niepokojące zmiany. Aktorzy wrócili do swoich pierwotnych nazwisk, co tłumaczyli kwestiami zawodowymi. To wywołało falę spekulacji o kryzysie w ich relacji, jednak oboje milczeli, strzegąc swojej prywatności.

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Ostatecznie wyszło na jaw, że do jednego z sądów w Warszawie wpłynął pozew o rozwiązanie ich małżeństwa. Wiadomość o rozpadzie związku ujrzała światło dzienne w drugiej połowie 2025 roku, co było wielkim szokiem dla opinii publicznej. Zgodnie z późniejszymi informacjami termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 2026 rok i ostatecznie odbyła się ona 9 czerwca.

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Napięta atmosfera na pierwszej rozprawie rozwodowej Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry

Byli partnerzy musieli uzbroić się w cierpliwość, czekając na rozpoczęcie procesu rozwodowego przez wiele miesięcy. Informacje o złożeniu dokumentów w sądzie krążyły w mediach już od sierpnia poprzedniego roku. W końcu oboje pojawili się w warszawskim sądzie. Aktorka przybyła w towarzystwie pełnomocnika, natomiast jej mąż stawił się sam. Oboje unikali błysków fleszy oraz jakiegokolwiek kontaktu ze sobą. Nie wymienili nawet powitania, a na sądowym korytarzu dało się wyczuć ogromne napięcie.

Obecnie, po zakończeniu wspólnego życia, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra koncentrują się na swoich karierach oraz opiece nad dziećmi. Aktorka kontynuuje swoje projekty w teatrze i telewizji, a oboje starają się chronić swoje życie prywatne w tym wymagającym czasie.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z ROZPRAWY ROZWODOWEJ KLYNSTRY I KOMARNICKIEJ!

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