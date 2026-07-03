Niezwykły gest Cristiano Ronaldo po meczu Portugalia - Chorwacja

Mecz Portugalia - Chorwacja: Gol Cristiano Ronaldo i triumf w końcówce

Starcie Portugalia - Chorwacja miało być wielkim hitem 1/16 mistrzostw świata, reklamowanym jako pojedynek dwóch wybitnych postaci Realu Madryt: Cristiano Ronaldo oraz Luki Modricia. Początkowa faza gry była dość monotonna, a przewaga graczy z Półwyspu Iberyjskiego nie przynosiła wymiernych efektów. Emocje rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie, kiedy to w 53. minucie bramkę zdobył doświadczony Ivan Perisić, trafiając na swoim czwartym mundialu z rzędu. Niedługo później w polu karnym rywali sfaulowany został Renato Veiga. Arbiter z Norwegii, Espen Eksas, po konsultacji z systemem VAR, przyznał Portugalii rzut karny, z którego gola pewnie zdobył Cristiano Ronaldo. W 82. minucie kapitan zespołu zszedł z murawy, nie kryjąc lekkiego niezadowolenia z decyzji szkoleniowca Roberto Martineza. Ostatecznie jednak po ostatnim gwizdku mógł świętować, ponieważ Portugalia wygrała z Chorwacją 2:1 dzięki bramce Goncalo Ramosa w 94. minucie.

Cristiano Ronaldo oddał hołd zmarłemu koledze po meczu z Chorwacją

W ostatnich momentach doliczonego czasu gry do siatki trafili też Chorwaci, lecz ich radość była krótka – po analizie gol został nieuznany z uwagi na pozycję spaloną, co wywołało sporą konsternację na boisku i bezowocne protesty Luki Modricia. Zaraz po wznowieniu sędzia zakończył pojedynek. Wtedy też Cristiano Ronaldo wykonał niezwykły, poruszający gest. W geście pamięci kapitan Portugalczyków założył koszulkę z numerem 21, by oddać hołd Diogo Jocie, zmarłemu dokładnie rok wcześniej w tragicznym wypadku samochodowym reprezentacyjnemu koledze. Widok ten był niezwykle wzruszający. Ponadto kibice mogli dostrzec piękne chwile z udziałem Ronaldo i Modricia – byli partnerzy z Realu Madryt krótko porozmawiali, a Portugalczyk pocieszał utytułowanego Chorwata, przytulając go i głaszcząc po głowie.

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