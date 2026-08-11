Częściowe zaćmienie Słońca i szczyt roju Perseidów. Podwójne widowisko na polskim niebie 12 sierpnia

Nad Europą nastąpi całkowite zaćmienie Słońca po raz pierwszy od 1999 roku, a w Polsce zjawisko to przyjmie formę częściową , zasłaniając maksymalnie 88 procent tarczy.

, zasłaniając maksymalnie 88 procent tarczy. Po zmroku niebo przetnie maksimum roju Perseidów, dostarczając pasjonatom astronomii nawet sto pięćdziesiąt przelatujących meteorów w ciągu zaledwie godziny.

Przed przystąpieniem do tych wyjątkowych obserwacji kosmosu warto wcześniej sprawdzić kluczowe przeszkody, które mogą znacząco utrudnić nocne podziwianie gwiazd.

Zaćmienie Słońca w 2026 roku. Miasta w Polsce z najlepszą widocznością

W środę 12 sierpnia miłośnicy astronomii doświadczą fascynującego wydarzenia. Nad Europą nastąpi całkowite zaćmienie naszej dziennej gwiazdy po wieloletniej przerwie trwającej od 1999 roku. Najlepsze warunki do obserwacji wystąpią w Hiszpanii, leżącej w głównym pasie całkowitego zaciemnienia. Z perspektywy naszego kraju maksymalne przysłonięcie Słońca wyniesie 88 procent. Taka wartość będzie najlepiej widoczna na linii wyznaczonej przez Olsztyn, Łódź oraz Opole. Mieszkańcy Warszawy zobaczą 81 procent zakrytej tarczy o godzinie 19:14. Wartości te naturalnie różnią się w zależności od położenia poszczególnych miast. W Gdańsku wskaźnik wyniesie 82,5 procent, natomiast we Wrocławiu osiągnie poziom prawie 84,8 procent powierzchni świetlistej kuli. Zdecydowanie słabszy widok czeka osoby przebywające w Krakowie, gdzie Księżyc przysłoni zaledwie 64,3 procent Słońca. Kosmiczne zjawisko na terenie naszego państwa dobiegnie końca wraz z wieczornym zachodem Słońca.

Rój Perseidów w sierpniu. Kosmiczny spektakl spadających gwiazd

Zakończenie słonecznego widowiska nie oznacza jednak końca astronomicznych atrakcji. Tej samej nocy na nieboskłonie rozbłyśnie słynny rój Perseidów. Kosmiczne odłamki można obserwować nad naszym państwem już od 17 lipca do 24 sierpnia, ale szczyt ich aktywności przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. Specjaliści zapowiadają, że najwięcej świetlistych śladów pojawi się nad horyzontem wczesnym rankiem między godziną 4:00 a 6:00. Zenitalna liczba godzinna określająca częstotliwość meteorów widocznych dla pojedynczego obserwatora wyniesie wówczas od 100 do 150 zjawisk w ciągu sześćdziesięciu minut.

Przeszkody w obserwacji Perseidów. Co zakłóca spadające gwiazdy?

Eksperci wyróżniają trzy zasadnicze kwestie ograniczające możliwość nocnego podziwiania kosmicznych śladów:

Księżyc. Zbyt mocno oświetlona tarcza naturalnego satelity potrafi skutecznie ukryć drobniejsze meteory. Podczas planowania obserwacji warto uwzględnić kalendarz faz księżycowych , celując w terminy leżące możliwie blisko nowiu.

, celując w terminy leżące możliwie blisko nowiu. Zanieczyszczenie światłem. Ingerencja cywilizacyjna w postaci miejskich latarni oraz świetlnych reklam generuje rozległą łunę na niebie. Ogranicza ona widoczność słabiej świecących punktów, dlatego astronomowie zalecają wyjazd z dala od obszarów gęsto zabudowanych.

Warunki atmosferyczne. Gęsta warstwa chmur fizycznie zasłania kosmos i całkowicie niweczy plany nocnego spoglądania w gwiazdy. Podstawowym krokiem przed wyprawą jest szczegółowe przeanalizowanie prognoz meteorologicznych dla wybranego regionu.