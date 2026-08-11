Tragiczne zdarzenie na Pol'and'Rock Festival 2026. Muzyk założył zbiórkę i prosi o wsparcie

W dniach 30-1 sierpnia odbyła się tegoroczna, 32. już edycja Pol'and'Rock Festivalu. Wydarzenie zorganizowano po raz kolejny na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno i tradycyjnie zgromadziło ono w swoim line-upie naprawdę duże i cenione, tak w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, nazwy i nazwiska.

W gronie tegorocznych gwiazd festiwalu znalazł się także projekt Orkiestra Dorosłych Dzieci. Supergrupa powstała w 2023 roku z inicjatywy byłego muzyka zespołu IRA, Kuby Płucisza. Już w chwili powołania ogłoszono, że formacja wystąpi na odbywającym się w 2024 roku 32. finale WOŚP. Jeszcze w tym samym roku projekt zagrał na Małej Scenie Pol'and'Rocku, a teraz wrócił na "najpiękniejszy festiwal świata", jednak na jego Dużą Scenę.

Niestety, to właśnie w trakcie występu jeden z muzyków Orkiestry Dorosłych Dzieci doznał rodzinnej tragedii, o której zdecydował się opowiedzieć w mediach społecznościowych, równocześnie prosząc o pomoc.

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Muzyk prosi o wsparcie. Jego tata zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi

To w niedzielę 9 sierpnia na koncie Michała Dolskiego, perkusisty, współpracującego z Orkiestrą Dorosłych Dzieci, pojawił się link do zbiórki, która ma na celu zbiórkę funduszy na pomoc jego tacie. Jak wynika z jej opisu, podczas jednego z najważniejszych występów bębniarzowi towarzyszył oczywiście jego tata. Niestety jednak, w jego trakcie Dolski otrzymał tragiczną informację - jego tata doznał pęknięcia tętniaka w głowie, co spowodowało wylew krwi oraz obrzęk, w następstwie czego doszło do niedokrwienia mózgu.

W pewnym momencie koncert na chwilę przerwano, a muzyk otrzymał druzgocącą informację, po czym natychmiast udał się do do szpitala polowego na terenie festiwalu:

Natychmiast zostałem zawieziony do szpitala polowego na terenie festiwalu w ogromnym strachu, nie wiedząc, czy jeszcze zobaczę Tatę żywego. Błyskawiczna reakcja Medycznego Patrolu, profesjonalna diagnoza i natychmiastowy transport helikopterem uratowały mu życie - pisze perkusista w opisie zbiórki.

Tata muzyka na szczęście wybudził się ze śpiączki, dziś jest już świadomy, komunikuje się i wraca do sił. Niestety, przed mężczyzną jeszcze długotrwały pobyt w szpitalu, a kolejno intensywna rehabilitacja.

To właśnie w celu opłacenia koniecznego leczenia Dolski podjął decyzję o utworzeniu zbiórki. Jak zaznacza, jego rodzice pracują w tzw. "wolnych zawodach" i na ten moment obecna sytuacja pozbawiła ich źródła zarobku, sprawiając, że to na niego spadł obowiązek opłacania rachunków i kosztów prowadzenia domu - oraz zbliżającej się rehabilitacji taty. Dzielący swoje życie zawodowe między branżę muzyczną a pracę w korporacji mężczyzna nie ukrywa, że cała ta sytuacja przerasta jego możliwości, stąd decyzja o stworzeniu zbiórki, której dwa główne cele to:

Pokrycie kosztów nadchodzącej rehabilitacji, badań, leków i ewentualnego sprzętu medycznego dla Taty. Zabezpieczenie bieżących opłat, rachunków i zobowiązań rodziny w okresie, gdy Rodzice będą całkowicie wyłączeni z pracy.

Tata przyjechał na Pol'and'Rock, żeby wspierać mnie w realizacji marzeń. Teraz my robimy wszystko, by pomóc mu wrócić do pełnego zdrowia. Proszę Was o wsparcie - każda wpłata i każde udostępnienie tej zbiórki to dla naszej rodziny ogromny spokój i bezpieczeństwo - pisze Michał Dolski.

Jurek Owsiak wspiera muzyka w trudnej sytuacji

Wsparcia muzykowi, który występował na tegorocznym Pol'and'Rocku udzielił także Jurek Owsiak. Pomysłodawca wydarzenia zamieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych wideo, w którym opowiada o całej sytuacji i zachęca do wsparcia Michała Dolskiego.

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