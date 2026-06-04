Ekstremalny trening Justyny Steczkowskiej przed koncertem w Opolu. Wokalistka odpowiada na złośliwości Kayah

Jubileuszowy koncert Justyny Steczkowskiej. 30 lat na scenie

Dokładnie w piątek, 5 czerwca, deski opolskiego amfiteatru staną się miejscem wyjątkowego wydarzenia muzycznego, podsumowującego trzy dekady działalności artystycznej Justyny Steczkowskiej. Piosenkarka zaplanowała na ten wieczór specjalny recital, w trakcie którego publiczność będzie mogła posłuchać jej najpopularniejszych utworów w zupełnie odświeżonych aranżacjach. Chociaż większość elementów koncertu owiana jest tajemnicą, wokalistka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i udostępniła w sieci fragmenty swoich prób. Szykuje się naprawdę spektakularne show.

Zapraszam wszystkich na mój recital. Usłyszycie nieśmiertelne utwory – "Dziewczynę szamana", "Oko za oko", "Za karę" – a wszystko w nowych wersjach, bardziej współczesnych i rytmicznych. Do tego te piosenki, które zdobyły miłość słuchaczy niedawno – między innymi "GAJA". To będzie dla mnie bardzo ważny wieczór, bo wszystko zaczęło się w Opolu i zatoczyło krąg po trzydziestu latach

– taki komunikat Justyna Steczkowska zamieściła na swojej oficjalnej stronie internetowej.

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Podniebne akrobacje Justyny Steczkowskiej. Wokalistka trenowała błędnik

W mediach społecznościowych pojawiły się zaskakujące materiały z przygotowań do festiwalu. Na opublikowanych na Instagramie filmach widać, jak Justyna Steczkowska wisi do góry nogami, trzymając się jedynie specjalnych lin przymocowanych wysoko pod sufitem.

Po wielu godzinach prób nareszcie opanowałam błędnik i nie chce mi się wymiotować

– krótko podsumowała swój stan piosenkarka.

Już wcześniej gwiazda dzieliła się z obserwatorami kulisami powstawania opolskiego widowiska, prezentując ujęcia bezpośrednio z festiwalowej sceny. W otoczeniu intensywnie czerwonego oświetlenia unosiła się w powietrzu, wykonując niezwykle wymagający układ choreograficzny.

Próby do mojego recitalu w Opolu z okazji 30-lecia pracy artystycznej

– takimi słowami opisała udostępnione materiały wideo.

Udostępnione fragmenty jasno wskazują, że nadchodzący występ w Opolu dostarczy widzom ogromnych emocji. Artystka stawia tym razem na niezwykle ekstremalne rozwiązania sceniczne, które wykraczają poza standardowe ramy koncertu.

Justyna Steczkowska odpowiada Kayah. Poszło o tanie wygibasy

Akrobatyczne popisy Justyny Steczkowskiej wywołały w ostatnim czasie niemałe poruszenie w branży muzycznej. Zaledwie 3 tygodnie temu, przed występem Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, Ralph Kaminski zamieścił wpis o treści "Gaja została pokonana", co fani jednoznacznie odczytali jako aluzję do ubiegłorocznego show Steczkowskiej. Do dyskusji błyskawicznie włączyła się Kayah, która skomentowała, że młodsza koleżanka poradzi sobie „"bez tanich wygibasów i latania w przestworzach". Ten komentarz był bezpośrednim "uderzeniem" w eurowizyjną choreografię Jusi do hitu "Gaja".

Pomimo późniejszej wymiany zdań w internecie, konflikt między artystkami wciąż wydaje się być żywy. Justyna Steczkowska postanowiła odnieść się do tych zaczepek. Publikując najnowsze wideo z opolskich prób w towarzystwie tancerzy, umieściła pod nim bardzo wymowny opis, który bezpośrednio nawiązuje do medialnej burzy.

I po "tanich wygibasach". Jeszcze ostatnie próby z tancerzami

– spuentowała w swoim wpisie piosenkarka, dając swoim sympatykom szerokie pole do interpretacji tych słów.

Internauci mogą już teraz podziwiać w sieci materiały pokazujące, z jakim zaangażowaniem Justyna Steczkowska ćwiczy przed swoim wielkim, jubileuszowym recitalem.

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Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu