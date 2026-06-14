Turniej WTA w Londynie. Szokujący triumf szczęśliwej przegranej w finale

Historyczny sukces szczęśliwej przegranej

Donna Vekić zapisała się na kartach historii jako zaledwie szósta tenisistka w dziejach cyklu WTA, która wygrała zawody jako tak zwana szczęśliwa przegrana. 29-letnia zawodniczka z Chorwacji poniosła początkowo porażkę w kwalifikacjach z Rosjanką Anną Blinkovą. Do głównej drabinki turnieju dostała się wyłącznie dlatego, że z rywalizacji wycofała się Ukrainka Marta Kostiuk.

W finałowym spotkaniu Chorwatka pokonała reprezentantkę gospodarzy Emmę Raducanu wynikiem 6:0, 7:6 (8-6). Dzięki temu znaczącemu zwycięstwu 79. w światowym rankingu Vekić zdobyła swój piąty profesjonalny tytuł w karierze. Jest to dla niej pierwszy wygrany puchar od marca 2023 roku, kiedy okazała się niepokonana w zawodach rozgrywanych w meksykańskim Monterrey.

Kolejna finałowa porażka Emmy Raducanu?

Reprezentująca Wielką Brytanię tenisistka musiała uznać wyższość rywalki przed własną publicznością. 23-letnia Emma Raducanu zanotowała w ten sposób drugą przegraną w meczu finałowym w aktualnie trwającym sezonie. Wcześniej utalentowana Brytyjka nie zdołała wywalczyć końcowego trofeum podczas zmagań w rumuńskiej Kluż-Napoce.

Brytyjska zawodniczka wciąż ma na swoim koncie tylko jedno główne zwycięstwo turniejowe. Jej jedynym triumfem pozostaje wygrana w wielkoszlemowym US Open z 2021 roku. Triumf Vekić jako zastępczyni to z kolei sytuacja, która poprzednio wydarzyła się w lipcu 2023 roku w Budapeszcie za sprawą Marii Timofiejewej, reprezentującej wtedy Rosję, a obecnie Uzbekistan.