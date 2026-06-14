Somalijski sędzia niewpuszczony do USA. Wiadomo, co z jego pensją

Somalijski sędzia otrzyma wynagrodzenie za MŚ

Według informacji przekazanych przez agencję Associated Press, Omar Abdulkadir Artan dostanie pełne wynagrodzenie za mistrzostwa świata, mimo że nie poprowadzi żadnego spotkania. Dokładna kwota, jaką otrzyma 34-letni arbiter, ma zostać ustalona dopiero po zakończeniu mundialu. Decyzja o wypłacie środków zapadła po tym, jak władze USA odmówiły mu prawa wjazdu na terytorium swojego kraju.

Zanim doszło do incydentu na granicy, europejska centrala piłkarska ogłosiła, że Artan poprowadzi mecz o Superpuchar UEFA. Spotkanie to odbędzie się 12 sierpnia w Salzburgu, a zmierzą się w nim Paris Saint-Germain (zwycięzca Ligi Mistrzów) oraz Aston Villa Birmingham (triumfator Ligi Europy). Szef UEFA, Aleksander Ceferin, podkreślił, że decyzja ta jest wyrazem szacunku dla umiejętności sędziego.

„Piłka nożna ma łączyć ludzi, a UEFA chce okazać szacunek Omarowi i jego wybitnym umiejętnościom sędziowskim” – uzasadnił tę decyzję szef UEFA Aleksander Ceferin.

Odmowa wjazdu dla sędziego na MŚ

Omar Abdulkadir Artan, uznany w zeszłym roku za najlepszego sędziego w Afryce, miał być jednym z 52 arbitrów pracujących podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Somalijczyk został jednak zawrócony przez amerykańską Służbę Celną i Ochrony Granic. Administracja Stanów Zjednoczonych jako powód odmowy podała rzekome powiązania sędziego z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.

Sytuacja ta wywołała spore poruszenie, zwłaszcza w kontekście restrykcyjnej polityki imigracyjnej USA, która zakazuje podróżowania obywatelom m.in. Somalii. Rząd w Mogadiszu bezskutecznie próbował interweniować u władz USA i w FIFA, aby umożliwić Artanowi wjazd. Sam sędzia, po powrocie do ojczyzny, podziękował Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej za okazane wsparcie i zaapelował do młodzieży o niezachwianą nadzieję.