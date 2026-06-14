Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem ATP. Wielkie emocje w finale

Historyczny triumf Polaka

Kamil Majchrzak zapisał się w historii polskiego tenisa, wygrywając swój pierwszy w karierze turniej z cyklu ATP. W finale imprezy rangi 250 rozgrywanej na kortach trawiastych w holenderskim ‘s-Hertogenbosch spotkał się z Alexem de Minaurem. Po trzysetowym, niezwykle zaciętym spotkaniu, 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 2:6, 7:6 (7-5), co potwierdza, jak bardzo wyrównana była to rywalizacja.

Dla Polaka był to moment pełen ogromnych emocji, a radość z pierwszego tak prestiżowego tytułu przeplatała się ze wzruszeniem. Tuż po zakończeniu decydującej piłki Majchrzak zalał się łzami, co doskonale oddawało trud włożony w dojście do tego sukcesu. Ukrywając twarz w ręczniku, pokazał, jak ważny był to dla niego triumf w dotychczasowej karierze.

"Gratulacje dla Alexa, choć wiem, że nie takiego zakończenia meczu się spodziewał. Myślę, że to była walka do końca, rozstrzygała się dosłownie o włos. To dla mnie bardzo emocjonalny moment, nie będę kłamał. Postaram się powstrzymać łzy" - przyznał Majchrzak podczas ceremonii dekoracji.

Komu podziękował Majchrzak po zwycięstwie?

Podczas pomeczowej przemowy zawodnik nie zapomniał o osobach, które wspierały go na przestrzeni całej kariery sportowej. Polski tenisista wyraził wdzięczność swojemu sztabowi szkoleniowemu, rodzinie oraz wszystkim bliskim osobom. Podkreślił, że to ich wiara i nieustanne wsparcie zarówno w dobrych, jak i trudnych chwilach pomogły mu w osiągnięciu tego celu. Zaznaczył również, że nie wyobraża sobie lepszych ludzi wokół siebie.

Ten triumf to przełomowy moment w karierze 30-latka, który od lat reprezentuje Polskę na międzynarodowych arenach. Zwycięstwo w ‘s-Hertogenbosch nie tylko dostarczyło mu cenne punkty do rankingu ATP, ale także znacząco zbudowało jego pewność siebie przed kolejnymi wyzwaniami. Teraz przed Majchrzakiem kolejne turnieje, w których z pewnością będzie chciał potwierdzić swoją wysoką dyspozycję wypracowaną w Holandii.