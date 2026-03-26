Edyta Górniak o wydatkach: "Nie jestem rozrzutna!". To na to wydaje najwięcej!

Edyta Górniak najwięcej wydaje na syna

Edyta Górniak zdradziła w wywiadzie dla ESKI, że nie oszczędza na swoim dziecku. To jej syn Allan Krupa jest dla niej priorytetem, gdy planuje swoje wydatki. W rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem powiedziała, że jest przekonana, że taka zmiana pojawia się u każdej osoby, która zostaje rodzicem.

Odkąd zostałam mamą, na mojego syna wydaje pieniądze z łatwością, a na siebie już gorzej. I to każdy rodzic wie, dopóki nie ma się dzieci, to się na siebie wydaje po prostu. W moim przypadku mikrofon, tu jakieś tam podróże, a teraz jak już Alan przyszedł na świat, no to pamiętam, że wszystkie pieniądze na dziecko, a jak sobie coś człowiek kupował, to miałby wyrzuty sumienia - powiedziała Edyta Górniak w wywiadzie dla ESKI.

"Lubię mnożyć pieniądze"

Piosenkarka dodała, że nie uważa, że wydaje za dużo pieniędzy, a już na pewno nie na zachcianki. Nie ma też problemu z wydaniem więcej, jeśli te pieniądze mogą się pomnożyć i komuś pomóc.

Nie jestem osobą rozrzutną, ale też nie jestem jakoś szczególnie taką oszczędzającą. Lubię się dzielić tym, co mam, lubię mnożyć te pieniądze, czyli jak na przykład zarabiam, no to od razu kupię kilka rzeczy w miejscach, które wiem, że pomnożą pieniądze dla kogoś, prawda? Więc zamiast kupić, powiedzmy, trzy jabłka, kupię dużo więcej, bo nawet jak nie zjem, to komuś rozdam, ale ten pan ogrodnik to będzie się cieszył - mówiła nam Edyta Górniak.

Edyta Górniak w ESCE

Edyta Górniak pojawiła się w studiu ESKI z okazji premiery nowego singla pod tytułem "Superpower". Opowiedziała o piosence, ale poruszyła też wiele innych tematów, m.in. jej film dokumentalny, tajemnice show-biznesu czy życie prywatne. Pełną rozmowę można usłyszeć w załączonym wideo.