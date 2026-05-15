Ile Alicja Szemplińska zarobi za występ na Eurowizji 2026? Kwota, która może zaskoczyć!

Konkurs Piosenki Eurowizji to jedno z najstarszych i najchętniej oglądanych wydarzeń telewizyjnych na świecie, gromadzące przed ekranami ponad 150 milionów widzów. Każdego roku to spektakularne widowisko wymaga ogromnych nakładów finansowych, zarówno ze strony Europejskiej Unii Nadawców (EBU), krajowego nadawcy organizującego konkurs, jak i miast-gospodarzy. Koszty produkcji, scenografii, technologii, zabezpieczeń i promocji sięgają dziesiątek, a czasem nawet setek milionów euro. To sprawia, że w powszechnej świadomości Eurowizja jawi się jako maszynka do zarabiania pieniędzy, a uczestnictwo w niej wydaje się być gwarancją nie tylko potencjalnej sławy, ale i korzyści materialnych. Jak jest naprawdę?

Ile Alicja Szemplińska zarobi w Wiedniu? Prawda, która zaskakuje

Mimo przepychu na Eurowizji, rzeczywistość jest zgoła inna. Uczestnicy konkursu nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za występy. Co więcej, nagrody finansowe nie są również przewidziane dla zwycięzcy. Artysta, który powali jury i widownię na kolana, po odebraniu kultowego kryształowego mikrofonu nie może liczyć na żadne kolejne nagrody. Z pewnością jednak staje wtedy przed szansą zupełnie nowych możliwości w karierze artystycznej, a te mogą zdecydowanie poprawić jego zarobki. Zapisanie się na kartach 70-letniej już historii Eurowizji jest zaś bezcenne.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w arenie Wiener Stadthalle po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Wystartowało zaledwie 35 krajów - najmniej od 2003 roku - z powodu bojkotu związanego z dalszym udziałem Izraela. W finale zaśpiewa 25 uczestników, w tym reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Transmisja w sobotę 16 maja rozpocznie się o 21:00. Nazwiska siedmiu jurorów z każdego kraju, ich rankingi, jak i dokładne rezultaty półfinałów - poznamy po zakończeniu transmisji, w nocy z soboty na niedzielę.

