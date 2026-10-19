Edyta Bartosiewicz żegna ukochanego tatę. Poruszający wpis piosenkarki

Edyta Bartosiewicz w żałobie po śmierci taty. Lawina kondolencji w sieci

Na początku tygodnia Edyta Bartosiewicz przekazała swoim sympatykom tragiczną informację. Wokalistka zamieściła w sieci zwięzły komunikat, w którym powiadomiła o odejściu taty.

Odszedł mój Tata. Kocham Cię, Staruszku, do zobaczenia! - napisała pogrążona w żałobie piosenkarka.

Pod postem błyskawicznie pojawiły się wyrazy współczucia płynące z całego kraju. Oprócz fanów, słowa otuchy przekazali również przedstawiciele polskiego show-biznesu. Wśród komentujących znaleźli się m.in. Kayah, Maria Peszek oraz Rafał Królikowski.

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Edyta Bartosiewicz: Od spektakularnego sukcesu do zniknięcia i wielkiego powrotu

Pod koniec XX wieku Edyta Bartosiewicz należała do ścisłej czołówki polskich artystów. Przeboje takie jak „Skłamałam”, „Jenny”, „Sen” i „Ostatni” znał niemal każdy. Piosenkarka zgarnęła aż pięć statuetek Fryderyka. Będąc u szczytu sławy, nagle wycofała się z życia publicznego, co wywołało falę spekulacji w mediach i wśród jej słuchaczy.

Przełom nastąpił w 2004 roku, kiedy nagrała wspólny utwór z Krzysztofem Krawczykiem. Kompozycja „Trudno tak (razem być nam ze sobą)” z miejsca podbiła listy przebojów, jednak gwiazda znów usunęła się w cień. Z czasem artystka wyznała, że powodem przerwy w karierze były poważne problemy z głosem.

Bartosiewicz przyznała, że przez długi czas nie potrafiła zdiagnozować przyczyny swoich dolegliwości i niemożności śpiewania na dotychczasowym poziomie. Ostatecznie wokalistka zdecydowała się poświęcić czas rodzinie i wychowywaniu syna, odkładając karierę muzyczną na dalszy plan.

Od dwóch lat wokalistka znów gości na polskiej scenie. Na przełomie lat 2024 i 2025 fani mogli uczestniczyć w jej jubileuszowej trasie koncertowej, uświetniającej 30. rocznicę premiery albumu „Sen”. Ponadto w sierpniu 2026 roku poinformowano, że Edyta Bartosiewicz zasili grono jurorów w programie „The Voice of Poland”.

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Edyta Bartosiewicz to legenda polskiej muzyki. Jak dobrze znasz artystkę i jej twórczość? Pytanie 1 z 12 Edyta Bartosiewicz urodziła się w: Gdańsku Warszawie Toruniu Następne pytanie

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