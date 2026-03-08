Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti. Kto zaskoczył, a komu zabrakło szczęścia?

Polski występ w Lahti w konkursie duetów

W fińskim Lahti odbył się konkurs duetów Pucharu Świata w skokach narciarskich, gdzie Polskę reprezentowali doświadczony Kamil Stoch oraz młody Kacper Tomasiak. Ich łączne skoki w trzech seriach dały im siódme miejsce w klasyfikacji końcowej, co stanowiło wynik zgodny z oczekiwaniami. Polska drużyna stawiła czoła czołówce światowych skoczków.

Kamil Stoch zaprezentował równe skoki, osiągając odległości 121,5 m, 122,5 m i 122 m. Z kolei Kacper Tomasiak skakał na 116 m, 123 m oraz ponownie 116 m, przyczyniając się do łącznego dorobku 776,6 punktów dla polskiego duetu. Ich występ został oceniony jako solidny, choć z pewnym potencjałem na poprawę w przyszłych zawodach.

Kto zwyciężył w Lahti i jakie były różnice punktowe?

Zwycięstwo w konkursie duetów odniosła reprezentacja Austrii, w składzie Jan Hoerl i Daniel Tschofenig, którzy uzyskali imponujący wynik 858,6 punktów. Drugie miejsce zajęli Słoweńcy, Anze Lanisek i Domen Prevc, z dorobkiem 836,8 punktów, co świadczyło o zaciętej rywalizacji na szczycie. Ich dominacja była widoczna od samego początku.

Na trzecim stopniu podium stanęli gospodarze, Finowie Antti Aalto i Niko Kytosaho, gromadząc 805,3 punkty. Tuż za nimi, na czwartej pozycji, znaleźli się reprezentanci Niemiec, Felix Hoffmann i Philipp Raimund, z wynikiem 804,1 punktów, minimalnie ustępując Finlandii. Piąte miejsce przypadło Szwajcarom, a szóste Norwegom, co pokazuje wysoki poziom międzynarodowej konkurencji w tym Pucharze Świata.

Co doprowadziło do dyskwalifikacji japońskiego duetu?

Regulamin konkursu duetów PŚ w skokach narciarskich przewiduje eliminacje na różnych etapach, co wpływa na dynamikę zawodów. Do drugiej serii awansowało dwanaście najlepszych ekip, natomiast w serii finałowej rywalizowało już tylko osiem czołowych duetów. System ten ma na celu wyłonienie najsilniejszych zespołów.

Jednym z kluczowych momentów pierwszej serii była dyskwalifikacja reprezentacji Japonii. Ren Nikaido, jeden z japońskich skoczków, został wykluczony z rywalizacji ze względu na niezgodność długości nart z jego masą ciała, co jest kluczowym elementem przepisów dotyczących sprzętu w skokach narciarskich. Incydent ten podkreśla rygorystyczne zasady techniczne w tym sporcie.

