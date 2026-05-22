Ralph Kaminski nagrał Roksanę Węgiel za kulisami w Sopocie. Fani oburzeni komentarzem muzyka

Ralph Kaminski i Roksana Węgiel za kulisami Opery Leśnej w Sopocie

Sopocki amfiteatr od wielu dekad stanowi absolutne centrum na muzycznej mapie Polski, a tamtejsza scena gości największe krajowe festiwale. Tym razem jednak równie duże poruszenie co same koncerty, wywołała aktywność gwiazd w internecie. Znany ze swojego nieszablonowego wizerunku oraz ogromnego dystansu do rzeczywistości Ralph Kaminski wrzucił do sieci wideo z Roksaną Węgiel, które w mgnieniu oka stało się hitem. Piosenkarka zaprezentowała się na nim w odważnej, scenicznej kreacji, z kolei dołączony do materiału opis błyskawicznie przyciągnął wzrok wszystkich obserwatorów artysty.

Zobacz też: Roxie Węgiel zdradziła, czy podpisała intercyzę. Kuba Wojewódzki wprost zapytał o majątek. "Ma dostęp do TWOICH pieniędzy?"

Sonda Pójdziesz na koncert Roxie Węgiel? Tak, chętnie. Ciekawe, jak śpiewa na żywo Nie, dzięki. Nie moje klimaty

Roksana Węgiel w obiektywie Ralpha Kaminskiego. Internauci komentują krągłości wokalistki

W dołączonym tekście muzyk w typowym dla siebie, żartobliwym tonie odniósł się do sopockiego występu Roksany Węgiel, zachwalając jej niespożytą energię oraz widowiskowy strój. Piosenkarz wprost przyznał, że młodsza koleżanka z jego rodzinnego Jasła robi na nim kolosalne wrażenie, chociaż jednocześnie z ubolewaniem przypomniał, że gwiazda zdążyła już wyjść za mąż.

Zobacz też: Najpiękniejsze nogi polskiego show-biznesu! Te gwiazdy wiedzą, jak zrobić efekt WOW

Publikacja artysty natychmiast stała się wirtualnym hitem, a komentujący masowo reagowali zarówno na sam zmysłowy filmik, jak i na słowa Ralpha. Użytkownicy sieci mocno skupili się na specyficznym poczuciu humoru wokalisty, które stanowi jego znak firmowy od początku kariery. Jak się jednak okazało, nie wszystkim internautom do gustu przypadło takie zachowanie piosenkarza.

„Nie bądź creepem z tymi zbliżeniami i określeniami, szanujmy koleżankę na scenie", „Wygląd wyglądem, ale jak ona śpiewa" czy „Wy w tym Jaśle - jakaś wylęgarnia talentów" - pisali internauci.

Przy okazji tej internetowej dyskusji, piosenkarz ujawnił, że on sam również zaprezentuje się przed sopocką publicznością. Jak oficjalnie zapowiedział, jego występ uświetni pięćdziesiątą rocznicę powstania kultowej formacji Kombi, co jeszcze bardziej podkręciło festiwalowe emocje.

Zobacz też: Roksana Węgiel z mężem zameldowali się w kościele. Jednak to nie koszyczek, a mini spódniczka skradła show!

Dzisiaj w Operze Leśnej zrobiło się gorąco … koleżanka z Jasła, no ma już męża niestety, ale podziwiać można jutro przed TV i na żywo też. Ja również niespodziewanie wystąpię festiwalu w Sopocie! Na 50 leciu legendarnego @kombiiband_official ! Jaram się. Trzymajcie kciuki - napisał w sieci Ralph.

Twórca w ogóle nie ukrywał ogromnego entuzjazmu z powodu zbliżającego się koncertu. Na swoich internetowych profilach zaznaczył, że niezwykle cieszy się z udziału w tym jubileuszowym show i poprosił fanów o mocne trzymanie kciuków.