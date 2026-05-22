Właśnie ogłoszono kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Tyle wolnego dostaną uczniowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027, wywołując pytania o to, ile dni wolnych czeka na uczniów i rodziców.

Standardowy początek we wrześniu i koniec w czerwcu uzupełnią zimowe i wiosenne przerwy świąteczne oraz ferie zimowe w trzech turach.

Dowiedz się, kiedy dokładnie twój region ma ferie i czy przyszły rok szkolny przyniesie więcej dni wolnych niż dotychczas.

Kalendarz roku szkolnego pomaga nie tylko ustalić, jak dokładnie będzie rozplanowany nadchodzący rok szkolny. Każdego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) prezentuje kalendarz na nadchodzący rok, w którym dowiadujemy się nie tylko, kiedy rozpocznie się i zakończy rok szkolny, ale również, kiedy odbędą się egzaminy dla poszczególnych szczebli edukacji. Dla wielu rodziców jest on wskazówką do zaplanowania dni wolnych, tak, aby móc spędzić ze swoimi pociechami czas wolny podczas przerw od nauki. MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027, a wielu uczniów i rodziców już sprawdza, ile dni wolnych przyniesie nowy rok nauki. Jak co roku największe zainteresowanie budzą ferie zimowe, przerwy świąteczne oraz termin rozpoczęcia wakacji. Z harmonogramu wynika, że uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych okresów odpoczynku.

Rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się standardowo 1 września (w tym roku będzie to wtorek) 2026 roku, natomiast zakończenie zajęć dydaktycznych zaplanowano na piątek 25 czerwca 2027 roku. Oznacza to, że wakacje rozpoczną się w sobotę 26 czerwca i potrwają do końca sierpnia.

W kalendarzu przewidziano również zimową przerwę świąteczną od 23 do 31 grudnia 2026 roku oraz wiosenną przerwę świąteczną w okresie Wielkanocy zaplanowaną na okres od 25 do 30 marca 2027 roku. Ferie zimowe, podobnie jak w poprzednim roku, odbędą się w trzech turach zależnych od województwa:

I tura w terminie 18-31 stycznia 2027 roku obejmie województwa: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie i opolskie,

od 1 do 14 lutego 2027 r. będzie czasem odpoczynku dla dzieci z województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, III tura odbędzie się w terminie 15-28 lutego 2027 roku i obejmie następujące województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz małopolskie.

od 1 do 14 lutego 2027 r. będzie czasem odpoczynku dla dzieci z województw: mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, III tura odbędzie się w terminie 15-28 lutego 2027 roku i obejmie następujące województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz małopolskie.

Terminy egzaminów ósmoklasisty i maturalnych nie zostały jeszcze podane (dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma je ogłosić do 20 sierpnia br.). Wiadomo jednak, że nauka dla uczniów szkół średnich ma zakończyć się 30 kwietnia 2027 roku, co oznaczać może, iż maturzyści do egzaminów mogą przystąpić tuż po zakończeniu długiego weekendu, czyli 4 maja 2027 r.