Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke znikają z "Tańca z Gwiazdami". Zrobiliby wyjątek dla Igi Świątek

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to od lat jedni z ulubieńców widzów flagowego formatu Polsatu. W ostatnich dniach temat ich przyszłości zawodowej powrócił ze zdwojoną siłą. Gościli oni bowiem w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie nie tylko potwierdzili swoją przerwę od telewizyjnego show, ale też wprawili słuchaczy w osłupienie. Wszystko za sprawą dyskusji o potencjalnym występie Igi Świątek na tanecznym parkiecie. Zarówno widzowie, jak i sami tancerze, natychmiast podłapali ten pomysł, wykazując ogromny entuzjazm.

Powód odejścia Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke z programu

Głównym wątkiem rozmowy z Piotrem Kędzierskim i Kubą Wojewódzkim okazała się ostateczna decyzja małżeństwa o rezygnacji z najbliższej odsłony "Tańca z Gwiazdami". Znani choreografowie przyznali, że nadszedł moment na poświęcenie maksymalnej uwagi sprawom rodzinnym i wspólnemu odpoczynkowi.

Para stanowczo ucięła wszelkie spekulacje o ewentualnym konflikcie z władzami stacji. Jacek Jeschke zaznaczył, że łączenie morderczych treningów przez oboje rodziców w tym samym czasie z wychowywaniem małego dziecka stało się fizycznie niemożliwe do zrealizowania.

Rozmowy z nami były już zanim ta edycja się skończyła i przez to, że mamy rodzinę, małe dziecko i jak jesteśmy we dwójkę w jednej edycji, to sami wiecie, że nie ma opcji, żeby funkcjonować normalnie.

Hanna Żudziewicz uzupełniła wypowiedź męża, deklarując, że aktualnie potrzebują przede wszystkim spokoju. Wielbiciele tanecznych zmagań przyjęli te informacje z dużym smutkiem, ale równocześnie wyrazili pełne zrozumienie dla trudnej decyzji lubianej pary.

Iga Świątek na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"?

Prawdziwa wrzawa w studiu podniosła się w momencie, gdy zeszło na temat wymarzonych uczestników ze świata wielkiego sportu. Gospodarz programu, Kuba Wojewódzki, rzucił nazwiskiem utytułowanej polskiej tenisistki. Zapytał Jacka Jeschke, czy przyjąłby pod swoje skrzydła Igę Świątek. Reakcja była natychmiastowa.

Z Igą? Jasne

Na taką propozycję równie żywiołowo zareagowała Hanna Żudziewicz.

Kto by nie chciał?! Ja bym nawet zatańczyła!

Zaciekawiony dziennikarz postanowił sprawdzić elastyczność tancerza i dopytał o kwestię przywództwa w takiej parze.

Nawet jakby ona chciała prowadzić?.

Jacek Jeschke bez problemu przystał na ten nietypowy warunek.

Nawet jakby chciała prowadzić. Moja siostra gra w tenisa zawodowo, więc znam to towarzystwo. Bardzo chętnie.

Sukcesy sportowców w programie rozrywkowym Polsatu

Krótka wymiana zdań wystarczyła, by rozpalić wyobraźnię fanów. Internauci masowo komentują, że zakontraktowanie Igi Świątek byłoby najbardziej spektakularnym posunięciem produkcyjnym w dziejach polskiej telewizji. Podkreślają, że sportowy upór, świetna kondycja i pełne skupienie dałyby liderce rankingu WTA ogromną przewagę w tanecznych zmaganiach.

Przekrój poprzednich edycji wielokrotnie dowiódł, że przedstawiciele świata sportu fantastycznie radzą sobie z choreografiami. Świetnym tego przykładem była tyczkarka Monika Pyrek, która zdominowała swoją edycję, sięgając po główną wygraną. Sympatię publiczności zjednała sobie także była gwiazda kortów, Agnieszka Radwańska. Z kolei głośnym echem w osiemnastej odsłonie programu odbiły się występy wioślarki Katarzyny Zillmann, której partnerowała na parkiecie Janja Lesar.

