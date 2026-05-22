Cała wieś odcięta od świata po kradzieży kabla. Posłanka pyta ministra o procedury

Redakcja ESKA.pl
2026-05-22 13:42

Mieszkańcy miejscowości Wielin zostali całkowicie pozbawieni dostępu do telefonu i internetu po kradzieży infrastruktury telekomunikacyjnej. Taka sytuacja stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia, uniemożliwiając wezwanie pomocy. W tej sprawie do ministra cyfryzacji zwróciła się posłanka, domagając się wyjaśnień i konkretnych działań.

  • Brak łączności sprawił, że mieszkańcy nie mogą skontaktować się ze służbami ratunkowymi w nagłych wypadkach.
  • Posłanka pyta, jakie procedury obowiązują operatorów w takich sytuacjach i w jakim czasie muszą oni przywrócić usługi.
  • Interpelacja porusza także kwestię zabezpieczenia infrastruktury oraz wprowadzenia awaryjnych rozwiązań na przyszłość.

Zagrożenie dla życia i zdrowia po kradzieży kabla

W swojej interpelacji posłanka Barbara Grygorcewicz opisuje dramatyczną sytuację mieszkańców Wielina w gminie Polanów. Jak wskazuje, w wyniku kradzieży kabla telekomunikacyjnego zostali oni całkowicie odcięci od świata – bez dostępu do telefonu stacjonarnego i internetu.

Zdaniem posłanki taka sytuacja jest „absolutnie niedopuszczalna”, ponieważ stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. W przypadku pożaru, wypadku czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia, mieszkańcy nie mają możliwości wezwania służb ratunkowych, co może mieć tragiczne konsekwencje.

Jakie obowiązki ma operator? Posłanka domaga się wyjaśnień

Posłanka kieruje do ministra cyfryzacji serię pytań dotyczących procedur, jakie obowiązują firmy telekomunikacyjne w podobnych przypadkach. Chce dowiedzieć się, czy operator w Wielinie zadziałał zgodnie z przepisami oraz w jakim czasie jest zobowiązany do przywrócenia podstawowych usług w razie tak poważnej awarii.

Wątpliwości autorki interpelacji budzi brak pilnej reakcji na zdarzenie. W związku z tym pyta, czy ministerstwo rozważa wprowadzenie mechanizmów nadzoru i ewentualnych sankcji dla operatorów, którzy nie reagują wystarczająco szybko na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu obywateli.

Czy powstaną awaryjne rozwiązania na wypadek podobnych kryzysów?

Interpelacja porusza nie tylko bieżący problem, ale również kwestię rozwiązań systemowych na przyszłość. Barbara Grygorcewicz pyta ministra o to, jakie działania zostaną podjęte, aby skuteczniej zabezpieczać infrastrukturę telekomunikacyjną przed kradzieżami.

Kluczowe pytanie dotyczy wprowadzenia obowiązku zapewnienia przez operatorów rozwiązań zastępczych. Zdaniem posłanki w przypadku całkowitego odcięcia mieszkańców od usług, firmy powinny być zobligowane do uruchomienia tymczasowej łączności, na przykład mobilnej, aby zagwarantować obywatelom minimum bezpieczeństwa.

W podsumowaniu interpelacji posłanka Barbara Grygorcewicz podkreśla, że sytuacja, w której mieszkańcy pozostają bez jakiejkolwiek możliwości kontaktu telefonicznego, powinna być traktowana jako stan zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Oczekuje ona od resortu informacji, czy posiada wiedzę na temat zdarzenia w Wielinie i jakie kroki zamierza podjąć, aby zapobiec podobnym kryzysom w przyszłości.

