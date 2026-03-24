Dramat na planie programu Ninja Warrior Polska. Uczestnik ujawnia wstrząsające kulisy śledztwa

Dramat podczas nagrań Ninja Warrior Polska. Zawodnik spadł z dużej wysokości

Sportowe zmagania na ekstremalnie trudnym torze przeszkód od dawna gromadzą przed telewizorami ogromną publiczność, a format "Ninja Warrior Polska" zyskał miano niezwykle efektownego widowiska. Zjawiskowe akrobacje oraz zacięta walka niosą jednak za sobą gigantyczne niebezpieczeństwo, o czym na własnej skórze przekonał się wielokrotny uczestnik tego formatu Albert Lorenz. W trakcie powstawania materiałów do minionego sezonu doszło do wstrząsającego incydentu, kiedy to mężczyzna runął w dół z dwunastometrowej przeszkody. Sytuacja przypominająca początkowo standardową kontuzję sportową błyskawicznie przerodziła się w prawdziwy koszmar.

Kto zawinił w Ninja Warrior Polska? Szokujące opóźnienia w śledztwie

Dokładna diagnostyka medyczna wykazała u poszkodowanego rozległe złamanie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, co zapoczątkowało u trzydziestotrzylatka dramatyczną walkę o powrót do zdrowia. Niezbędny okazał się natychmiastowy zabieg operacyjny oraz niezwykle żmudna rehabilitacja, która pochłonęła potężne środki finansowe i masę czasu.

Zawodnik otwarcie zarzucił producentom formatu oraz telewizji brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego po tym tragicznym zdarzeniu. Twierdzi stanowczo, że lwią część gigantycznych rachunków za leczenie musiał ostatecznie regulować z prywatnego portfela.

Dochodzenie w tej zawiłej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód, ale pomimo upływu ponad sześciu miesięcy śledczy nie przedstawili wiążących konkluzji. Główny zainteresowany potwierdza brak dostępu do kluczowych akt postępowania, dlatego najważniejsze fakty docierają do niego wyłącznie drogą nieoficjalną.

Z informacji przekazanych przez samego sportowca wynika, że organy ścigania napotkały na poważne przeszkody w trakcie prowadzonych czynności. Pracujący nad sprawą policjanci mieli mu zasugerować, że medycy zabezpieczający plan zdjęciowy celowo odwlekali moment złożenia oficjalnych wyjaśnień. Takie zachowanie obsługi medycznej mogło w decydującym stopniu spowolnić całą procedurę gromadzenia kluczowego materiału dowodowego.

"Śledztwo trwa. Z tego, co mi wiadomo, ratownicy medyczni mocno zwlekali z zeznaniami - tak stwierdziła pani policjantka prowadząca śledztwo. Wypadałoby spytać panią prokurator, jak idzie śledztwo, bo nie otrzymałem jeszcze zgody na wgląd do akt - mówił poszkodowany portalowi plejada.pl."

Funkcjonariusze skupiają się aktualnie na drobiazgowej weryfikacji dokumentacji technicznej feralnej konstrukcji oraz analizie zapisu wideo z samego momentu upadku. Sprawa nie wkroczyła jeszcze w kluczową fazę, dlatego nikomu nie przedstawiono oficjalnych zarzutów.

"Informuję, że sprawa jest w toku, pozostaje w fazie \"in rem\" - poinformowała Plejadę z kolei prok. rejonowa Katarzyna Preidl."