Dopiero co ogłosili Englert, a tu takie wieści! Mandaryna w "Tańcu z gwiazdami". Będzie skandal?

„Taniec z gwiazdami”, mimo że gości na antenie od ponad 20 lat, cieszy się w naszym kraju niesłabnącą popularnością. Nic dziwnego, że telewizja Polsat zdecydowała się na realizację kolejnego sezonu najchętniej oglądanego programu rozrywkowego w Polsce. Kto wystąpi jesienią na parkiecie „Tańca z gwiazdami”? Znamy pierwsze nazwisko!

Helena Englert w „Tańcu z gwiazdami”

Od finału poprzedniej, szczęśliwej dla Gamou Falla edycji „Tańca z gwiazdami” minął dopiero miesiąc z hakiem. Telewizja Polsat zaskoczyła wszystkich, ogłaszając nazwisko pierwszej uczestniczki, która już we wrześniu stanie do walki o Kryształową Kulę. To Helena Englert – aktorka znana m.in. z serialu „Rodzinka.pl” i wokalistka, a prywatnie córka Beaty Ścibakówny i Jana Englerta. Jak donosi jednak „Fakt”, to nie koniec niespodzianek, jakie czekają na widzów uwielbianego formatu.

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Mandaryna w „Tańcu z gwiazdami”?

Najnowsze doniesienia medialne mówią o tym, że na parkiecie „Tańca z gwiazdami” jesienią zobaczymy również… Martę Wiśniewską, znaną lepiej jako Mandarynę. Chociaż wokalistka i była żona Michała Wiśniewskiego od dawna była wymieniana w gronie potencjalnych uczestniczek formatu, to problematyczny może okazać się fakt, że jest ona przecież profesjonalną tancerką. Mandaryna prowadzi nawet własną szkołę tańca.

Jurorzy „TzG” regularnie podkreślają jednak, że taniec współczesny diametralnie różni się od tańca towarzyskiego. Zaplecze taneczne, rozpoczynając przygodę z show, miały m.in. Blanka, Julia Żugaj czy Iza Miko.