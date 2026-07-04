Śląsk Wrocław pokonał Chrobrego Głogów. Wygrana w drugim sparingu

Dwa gole Przemysława Banaszaka

Grający w piłkarskiej ekstraklasie Śląsk Wrocław pokonał pierwszoligowego Chrobrego Głogów 4:1 (2:0) w meczu sparingowym. Spotkanie zostało rozegrane na wrocławskim stadionie przy ulicy Oporowskiej. Był to drugi mecz kontrolny wrocławian w trwającym okresie przygotowawczym do nowego sezonu ligowego.

Dla gospodarzy bramki zdobyli Przemysław Banaszak (w 23. minucie z rzutu karnego oraz w 37.), Damian Warchoł (również w 37. minucie) i Piotr Samiec-Talar (w 88. minucie z karnego). Dla pokonanych jedynego gola strzelił Jehor Szarabura. Miało to miejsce w 83. minucie spotkania.

Gdzie wyjedzie Śląsk Wrocław?

Wcześniej wrocławianie zanotowali bardzo wysokie zwycięstwo, pokonując 11:0 piątoligową Bielawiankę Bielawa. W poniedziałek zespół wyjedzie na zgrupowanie do Trzebnicy. W ramach tego obozu planowany jest między innymi kolejny sparing z pierwszoligową Odrą Opole.

Na inaugurację nowego sezonu Ekstraklasy Śląsk zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Mecz ten odbędzie się 25 lipca o godzinie 17.30. Tydzień później w pierwszym meczu na własnym stadionie wrocławianie podejmą Raków Częstochowa.