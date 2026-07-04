Ewelina Woźniak wraca do formy po dramatycznej kontuzji. Zawodniczka KSW kusi w skąpym stroju

Ewelina Woźniak kusi na zdjęciach. W marcu walczyła o zdrowie w szpitalu

Wiosną tego roku reprezentantka Polski weszła do klatki KSW, aby zmierzyć się z debiutującą w tej organizacji, niezwykle groźną Evą Dourthe. Pojedynek przybrał koszmarny obrót, gdy po sprowadzeniu do parteru przez rywalkę, Polka doznała poważnego urazu mostka. U zawodniczki pojawił się krwiak w śródpiersiu, który przebił się do opłucnej. Mimo tak drastycznych obrażeń, przetrwała pierwszą odsłonę i przystąpiła do drugiej rundy. Decyzja ta okazała się fatalna w skutkach. Rozpędzona Francuzka błyskawicznie obaliła osłabioną Polkę, potem rozbijała ją ciosami, a następnie wygrała przez założenie dźwigni na ramię. Woźniak natychmiast przewieziono do szpitala, skąd opublikowała w sieci niepokojące zdjęcie worka wypełnionego krwią.

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To płyn ściągnięty dziś rano z mojej opłucnej. Pozostał jeszcze krwiak. Jeśli na tym się zakończy i nie będzie się powiększał, to kilka dobrych tygodni [rekonwalescencji]. Gorzej jeśli znów zacznie rosnąć...

- przekazała wówczas swoim fanom zawodniczka KSW. Obecnie Ewelina Woźniak jest w świetnej formie, co udowadnia najnowszymi, gorącymi fotografiami w mediach społecznościowych. Patrząc na opublikowane kadry, na których eksponuje swoje wdzięki z różnych perspektyw, ciężko oderwać wzrok od jej perfekcyjnych kształtów. Sportsmenka znów emanuje zdrowiem i doskonałą energią.

Zawodniczka KSW zachwyca w sieci. Wodne szaleństwa Eweliny Woźniak

Utytułowana zawodniczka MMA chętnie prezentuje swoje ciało w materiałach wideo oraz na zdjęciach. Popularna brunetka regularnie relacjonuje na Instagramie własne podróże, pokazując ujęcia z urlopów spędzanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. W ostatnich dniach postawiła na aktywny wypoczynek nad wodą, pozując w mocno wyciętym kostiumie kąpielowym. Na nagraniach widać, jak pływa kajakiem i wykonuje efektowne skoki do wody, czym wywołała ogromny entuzjazm wśród swoich obserwatorów.

Piękna, a zarazem niebezpieczna. Top!

- takimi słowami jeden z zachwyconych internautów skomentował jej wakacyjne szaleństwa.

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