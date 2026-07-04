Kwalifikacje Formuły 1 na Silverstone. Kto wystartuje z pole position?

Sukces lidera podczas kwalifikacji na Silverstone

Kimi Antonelli z zespołu Mercedes GP wygrał rywalizację o pierwsze pole startowe przed niedzielnym wyścigiem. Reprezentant Włoch pokonał pętlę brytyjskiego obiektu w czasie 1.28,111, pokonując tym samym dwóch zawodników ekipy Ferrari. Drugie miejsce w sesji zajął Monakijczyk Charles Leclerc, tracąc do zwycięzcy ułamek sekundy i notując wynik 1.28,286. Trzecia pozycja przypadła Brytyjczykowi Lewisowi Hamiltonowi, który w przeszłości triumfował na tym torze aż dziewięciokrotnie.

Jego czas okrążenia wyniósł dokładnie 1.28,458. Tuż za czołową trójką uplasował się wicelider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, George Russell. Brytyjski kierowca drugiego bolidu Mercedesa pokonał okrążenie z rezultatem 1.28,481. Warto przypomnieć, że Kimi Antonelli zdobył wcześniej osiem punktów za zwycięstwo w rywalizacji sprinterskiej.

"- To było bardzo czyste okrążenie, na którym wszystko poskładałem do kupy – powiedział Antonelli o swoim najlepszym przejeździe."

"- Było bardzo trudno z powodu wiatru, ponieważ był porywisty i nieprzewidywalny - dodał."

Kiedy rozpocznie się główny wyścig?

Osiągnięcie włoskiego zawodnika oznacza jego piąte pole position w trwającym obecnie sezonie. Pozostałe cztery wygrane w sesjach kwalifikacyjnych należą do jego zespołowego kolegi, George'a Russella. Zespołowi Mercedes GP udaje się w tym roku utrzymywać pełną dominację w walce o pierwsze pole startowe. Żadna inna stajnia nie zdołała jeszcze przełamać tej znakomitej serii.

Nadchodząca rywalizacja będzie siedemdziesiątą siódmą edycją zmagań na legendarnym brytyjskim obiekcie. Kibice mogą spodziewać się zaciętej walki o czołowe lokaty w dziewiątej rundzie mistrzostw świata. Początek niedzielnego wyścigu zaplanowano na godzinę 16.00 według polskiego czasu. Kierowcy będą musieli ponownie zmierzyć się z wymagającymi warunkami atmosferycznymi.