Kacper Woryna wygrywa w Bydgoszczy. Zaskakująca porażka mistrza świata

Kacper Woryna dominuje w zawodach w Bydgoszczy

Sobotni turniej indywidualnych mistrzostw Polski w Bydgoszczy zakończył się bezapelacyjnym triumfem Kacpra Woryny. Żużlowiec wywalczył na torze komplet osiemnastu punktów. W decydującym biegu finałowym Kacper Woryna wyprzedził Krzysztofa Buczkowskiego oraz Wiktora Przyjemskiego. Stawkę w wielkim finale zamknął Patryk Dudek. Zwycięzca pierwszego turnieju w Toruniu, mistrz świata Bartosz Zmarzlik, zajął dopiero czternaste miejsce, zdobywając zaledwie cztery punkty.

Po dwóch rozegranych turniejach zaszły duże zmiany w klasyfikacji generalnej cyklu. Liderem rankingu został Kacper Woryna, który zgromadził łącznie dwadzieścia sześć punktów. Na drugiej pozycji plasuje się obecnie Patryk Dudek z dorobkiem dwudziestu dwóch oczek. Trzecie miejsce zajmuje Maciej Janowski, który ma na swoim koncie taką samą liczbę punktów. Rywalizacja o tytuł mistrzowski pozostaje otwarta przed ostatnimi zawodami.

Kiedy odbędzie się finał IMP na żużlu?

Trzeci i ostatni turniej wyłaniający mistrza kraju zaplanowano na 15 sierpnia. Gospodarzem decydujących zawodów będzie Ostrów Wielkopolski. Żużlowcy rywalizują według ściśle określonego formatu turniejowego. Po dwudziestu wyścigach rundy zasadniczej dwaj najlepsi zawodnicy bezpośrednio awansują do finału. O dwa pozostałe miejsca toczy się walka w dodatkowym biegu półfinałowym, nazywanym również barażowym.

System punktacji w turniejach indywidualnych mistrzostw Polski opiera się na sumowaniu zdobyczy z fazy zasadniczej oraz finału. Punkty z wyścigu półfinałowego nie są wliczane do ogólnej klasyfikacji generalnej. Dodatkowy punkt do klasyfikacji otrzymuje zawodnik z największą liczbą zwycięstw w turnieju. Złoty medal mistrzostw Polski zdobędzie ten żużlowiec, który po trzech rundach zgromadzi najwyższą łączną notę. Zapowiada to niezwykle zaciętą walkę w wielkim finale w Ostrowie Wielkopolskim.