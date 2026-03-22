Dominika Serowska ujawnia szczegóły związku z Marcinem Hakielem. Padły zaskakujące słowa o zalotach

Udział w programie "Królowa przetrwania" sprawił, że nazwisko Dominiki Serowskiej odmieniane jest w mediach przez wszystkie przypadki. Obecna wybranka Marcina Hakiela regularnie gości w różnego rodzaju formatach rozrywkowych, gdzie chętnie odpowiada na pytania dotyczące życia prywatnego. Niedawno pojawiła się w popularnym internetowym podcaście, aby opowiedzieć słuchaczom m.in. o narodzinach relacji ze znanym choreografem.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel rozgrzewają show biznes. Tak wyglądała ich pierwsza randka

Zanim los skrzyżował ich drogi, oboje zakończyli długie relacje partnerskie. Nowa ukochana tancerza miała za sobą dziesięcioletni związek, z kolei słynny instruktor rozwodził się z aktorką Katarzyną Cichopek. Para zdecydowała się na zaręczyny w lutym 2024 roku, natomiast kilka miesięcy później na świat przyszedł ich wspólny syn, który otrzymał imię Romeo.

Głośne rozstanie dawnego małżeństwa było szeroko komentowane w prasie kolorowej i portalach plotkarskich. Podczas odwiedzin w podcaście Żurnalisty, Dominika Serowska przyznała wprost, że widziała wzmianki o rozwodzie tancerza, ponieważ w internecie aż roiło się od takich artykułów. Kobieta podkreśliła jednak, że nie śledziła tych doniesień z nadmiernym zaangażowaniem, a decydując się na pierwsze spotkanie z choreografem, nie miała wygórowanych oczekiwań. Zakochani po raz pierwszy zasiedli do wspólnego stołu w restauracji zlokalizowanej w jednym z luksusowych hoteli w centrum Warszawy. Serowska tak wspomina tamto wydarzenie w rozmowie z podcasterem:

"Na pierwsze spotkanie nie szłam na poważnie. Szłam na zasadzie takiej, że nie zakładam żadnych planów, bo jeszcze człowieka na oczy nie widziałam. Szłam z przymrużeniem oka po prostu, na nic nie liczyłam. Ale już po pierwszym spotkaniu już wiedziałam, że my nie będziemy - jak Margot [Robbie - przyp. red.] w 'Wilku z Wall Street' - 'we are not gonna be friends' [nie będziemy przyjaciółmi]"

Sposób na podryw według Marcina Hakiela. Partnerka ujawnia szczegóły

W dalszej części wywiadu z internetowym twórcą Dominika Serowka szczerze opowiedziała o relacji ze swoim życiowym partnerem. Wybranka choreografa zdradziła publiczności, co sprawiło, że straciła dla niego głowę. Uczestniczka aktualnie emitowanego show TVN potwierdziła, że artysta imponuje jej niezwykłą opiekuńczością oraz doskonałym kontaktem z najmłodszymi członkami rodziny. Kiedy prowadzący wywiad Żurnalista zapytał wprost o metody podrywu stosowane przez instruktora, padła pełna rozbawienia odpowiedź:

"Lepiej wtedy niż teraz! Teraz się z niego śmieję, że ma takie jakieś boomerskie zaloty do mnie. [...] On mnie ujął taką prostotą. Generalnie, poznaliśmy się, powiedzmy, że przez wspólnych znajomych. Gdzieś tam się minęliśmy, mamy wspólnych znajomych, Marcin do mnie napisał i się umówiliśmy na randkę."

