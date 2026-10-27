Cristiano Ronaldo wraca do reprezentacji Portugalii. Jest potwierdzenie

Cristiano Ronaldo powołany do szerokiej kadry Portugalii mimo zawieszenia

W nadchodzących spotkaniach Ligi Narodów znów może wystąpić Cristiano Ronaldo, którego nazwisko umieszczono w szerokiej kadrze reprezentacji Portugalii. Przedstawiciel tamtejszego związku piłkarskiego w rozmowie z agencją AFP przyznał, że dla słynnego zawodnika to szansa na powrót do drużyny po konflikcie z selekcjonerem Jorge Jesusem. Wcześniej o sprawie pisały lokalne media, a potwierdzenie z federacji nadeszło jeszcze przed zaplanowanym na 6 listopada ogłoszeniem ostatecznej listy powołanych. Portugalczycy zmierzą się 14 listopada z Danią w Bradze, natomiast trzy dni później zakończą zmagania w fazie grupowej Ligi Narodów wyjazdowym starciem z Walią. Zaledwie tydzień temu związek ogłosił zawieszenie piłkarza na 30 dni za opuszczenie zgrupowania w dniu 30 września. Kara dla pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki jest jednak liczona wstecznie od momentu jego wyjazdu, co w żaden sposób nie blokuje jego występów w przyszłym miesiącu.

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Konflikt z trenerem Jorge Jesusem. Dlaczego Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie?

Decyzja Ronaldo o wyjeździe ze zgrupowania zapadła po wygranym 2:1 wyjazdowym meczu z Norwegią w Oslo, który odbył się 27 września. Piłkarz nie pojawił się wówczas na murawie, a wkrótce potem usłyszał, że zabraknie go również w wyjściowej jedenastce na wyjazdowe starcie z Danią. Zawodnik opublikował później specjalne oświadczenie, w którym swoje zachowanie uzasadniał rzekomym brakiem lojalności ze strony trenera Jesusa. Osłabieni brakiem kapitana obrońcy tytułu poradzili sobie jednak doskonale, pokonując Duńczyków w Kopenhadze 4:2 i wygrywając u siebie rewanż z Norwegią 2:1. Po czterech kolejkach w grupie A4 reprezentacja Portugalii ma na koncie komplet punktów i pewny awans do ćwierćfinału Ligi Narodów.

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Dotychczasowy bilans Cristiano Ronaldo w drużynie narodowej to 234 rozegrane mecze i 146 strzelonych goli. Takie wyniki dają mu status absolutnego rekordzisty nie tylko w portugalskiej, ale i światowej piłce nożnej. Swoją przygodę z kadrą rozpoczął w 2003 roku, a jego najcenniejszym trofeum pozostaje wywalczone w 2016 roku mistrzostwo Europy. W ostatnich latach coraz głośniej komentowano jednak fakt, że miejsce w reprezentacji zawdzięcza głównie dawnym zasługom, a nie aktualnej dyspozycji sportowej.

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