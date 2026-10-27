Układ dni w kalendarzu rozczaruje pracowników. Za ten dzień nie dostatniesz dodatkowego wolnego

Poniedziałek, który psuje plany na przedłużony weekend

Listopad zazwyczaj kojarzy nam się z jesienną zadumą i chwilą wytchnienia od zawodowych obowiązków. W 2026 roku kalendarz płata jednak figla, który z pewnością nie ucieszy osób liczących na dłuższą przerwę. Pierwszy dzień listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę. Dla wielu oznacza to konieczność powrotu do biur i zakładów pracy już w poniedziałkowy poranek, tuż po męczących wyjazdach na groby bliskich.

Taki układ dni to najgorszy możliwy scenariusz z perspektywy urlopowej. Gdyby 1 listopada wypadł w sobotę, pracodawca musiałby „oddać” nam dzień wolny w innym terminie. Niedziela rządzi się jednak innymi prawami, co sprawia, że szansa na automatycznie przedłużony weekend bez brania urlopu przepada. Dla większości zatrudnionych 2 listopada będzie więc zwykłym, pełnowymiarowym dniem roboczym.

Święto w niedzielę a Kodeks pracy. Dlaczego 2 listopada idziemy do firmy?

Klucz do zrozumienia tej sytuacji leży w art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Przepis ten jasno wskazuje, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to wprost, że za święto w sobotę należy ci się dodatkowy dzień wolny, ale za to wypadające w niedzielę już nie. To surowa zasada, która od lat budzi emocje wśród pracowników na etatach.

Warto też rozwiać popularny mit dotyczący samego 2 listopada. Dzień Zaduszny, mimo głębokiego zakorzenienia w polskiej tradycji, nigdy nie znajdował się na oficjalnej liście dni ustawowo wolnych od pracy. Ustawa o dniach wolnych precyzyjnie określa katalog świąt państwowych i kościelnych, które zwalniają z obowiązku świadczenia usług. Zaduszki w tym wykazie nie widnieją, więc nawet przy innym układzie kalendarza nie są one dniem wolnym z mocy prawa.

Nadzieje zgasły w Sejmie. Przepadła szansa na zmianę przepisów

W 2026 roku pojawił się cień nadziei na zmianę tych niekorzystnych dla pracowników reguł. Do Sejmu wpłynęła petycja przygotowana przez Fundację „Można Lepiej!”, która postulowała zrównanie świąt wypadających w niedzielę z tymi sobotnimi. Gdyby ten obywatelski wniosek przeszedł ścieżkę legislacyjną, miliony Polaków mogłyby liczyć na dodatkowy wolny poniedziałek 2 listopada jako rekompensatę za niedzielne święto.

Ostateczna decyzja zapadła jednak w maju 2026 roku. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła ten projekt, co ostatecznie zamknęło drogę do legislacyjnych zmian przed tegoroczną jesienią. Argumentacja opierała się głównie na kosztach dla gospodarki i stabilności obecnych przepisów prawa pracy. Dla ciebie oznacza to, że organizacja czasu wolnego w listopadzie zależy wyłącznie od twojej puli urlopowej lub decyzji przełożonego.

Kto i tak zostanie w domu? Furtki na wolny 2 listopada

Istnieje jednak grupa osób, dla których 2 listopada może okazać się wolny bez konieczności wypisywania wniosku urlopowego. Mowa tu przede wszystkim o pracownikach, którzy musieli świadczyć pracę w samą niedzielę 1 listopada. Dotyczy to branż takich jak gastronomia, handel na stacjach benzynowych czy służby ratunkowe. Zgodnie z przepisami, pracodawca musi zapewnić takiemu pracownikowi inny dzień wolny od pracy w zamian za pracę w niedzielę w ciągu 6 dni kalendarzowych.

Inna sytuacja dotyczy sektora edukacji. W szkołach 2 listopada często bywa ogłaszany tzw. dniem dyrektorskim. Dyrektorzy placówek mają do dyspozycji pulę dni wolnych od zajęć dydaktycznych, które chętnie wykorzystują właśnie przy okazji Wszystkich Świętych. Choć dla uczniów oznacza to brak lekcji, dla rodziców bywa to logistycznym wyzwaniem. Muszą oni wtedy zorganizować opiekę nad dziećmi, co często kończy się właśnie koniecznością wzięcia urlopu na żądanie lub standardowego wypoczynku.

Jeśli nie należysz do żadnej z tych grup, jedynym pewnym sposobem na uniknięcie pracy 2 listopada jest złożenie wniosku o urlop. Warto zrobić to z wyprzedzeniem, ponieważ w wielu firmach zainteresowanie wolnym poniedziałkiem po Wszystkich Świętych będzie bardzo duże. W sytuacjach awaryjnych pozostaje jeszcze urlop na żądanie, ale lepiej zaplanować ten czas wcześniej, by uniknąć niepotrzebnego stresu przy powrotach z cmentarzy.