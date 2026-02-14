Jakara Anthony dominuje w muldach. Czy to złoto jest jej najważniejszym osiągnięciem?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-02-14 13:16

Australijka Jakara Anthony zdobyła złoty medal olimpijski w jeździe równoległej po muldach w Livigno. To historyczne zwycięstwo, które wprowadziło nową konkurencję, jazdę równoległą po muldach, do programu igrzysk. W rywalizacji wzięły udział najlepsze zawodniczki świata, a finał dostarczył wielu emocji.

Jakara Anthony dominuje w.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Narciarz w niebieskim kombinezonie z białymi elementami ślizga się po zaśnieżonym stoku, unosząc tumany śniegu. Na piersi widoczny jest biały numer "36" na czerwonym tle z napisem "Dynulsen Smerrenik" oraz logo. Narciarz trzyma w rękach czerwono-czarne kijki narciarskie z żółtymi elementami, a jego buty narciarskie są biało-szare z czerwonymi akcentami na nartach. Sceneria jest jasna i oświetlona, z miękkimi, białymi zaspami śniegu tworzącymi naturalne muldy.

Jakara Anthony: podwójna mistrzyni olimpijska

Jakara Anthony zapisała się w historii jako pierwsza Australijka, która zdobyła złote medale na dwóch kolejnych zimowych igrzyskach. Cztery lata wcześniej, podczas igrzysk w Pekinie, odniosła zwycięstwo w jeździe pojedynczej na muldach, potwierdzając swoją dominację w dyscyplinie.

We wtorek Anthony nie zdołała obronić tytułu w jeździe pojedynczej, zajmując dopiero ósmą pozycję po błędzie w ostatnim przejeździe. Mimo tego niepowodzenia, szybko się zrewanżowała. Już w sobotę, podczas finału w jeździe równoległej po muldach, pokonała Jaelin Kauf wynikiem 20:15, zdobywając tym samym upragniony złoty medal.

Jak wyglądał wyścig o brązowy medal w Livigno?

W rywalizacji o brązowy medal również nie zabrakło emocji, które trzymały widzów w napięciu do samego końca. Amerykanka Elizabeth Lemley zmierzyła się z utytułowaną Francuzką Perrine Laffont w zaciętym pojedynku, który rozstrzygnął się o jeden punkt. To był kluczowy moment dla młodszych zawodniczek.

Ostatecznie to Elizabeth Lemley okazała się lepsza, pokonując Perrine Laffont wynikiem 18:17 i zapewniając sobie brązowy medal. To zwycięstwo umocniło jej pozycję w światowej czołówce. Tym samym skład podium w debiutującej konkurencji został zdominowany przez reprezentantki Stanów Zjednoczonych i Australii, co świadczy o ich mocnej pozycji w tej dyscyplinie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.