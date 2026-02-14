Jakara Anthony dominuje w muldach. Czy to złoto jest jej najważniejszym osiągnięciem?

Jakara Anthony: podwójna mistrzyni olimpijska

Jakara Anthony zapisała się w historii jako pierwsza Australijka, która zdobyła złote medale na dwóch kolejnych zimowych igrzyskach. Cztery lata wcześniej, podczas igrzysk w Pekinie, odniosła zwycięstwo w jeździe pojedynczej na muldach, potwierdzając swoją dominację w dyscyplinie.

We wtorek Anthony nie zdołała obronić tytułu w jeździe pojedynczej, zajmując dopiero ósmą pozycję po błędzie w ostatnim przejeździe. Mimo tego niepowodzenia, szybko się zrewanżowała. Już w sobotę, podczas finału w jeździe równoległej po muldach, pokonała Jaelin Kauf wynikiem 20:15, zdobywając tym samym upragniony złoty medal.

Jak wyglądał wyścig o brązowy medal w Livigno?

W rywalizacji o brązowy medal również nie zabrakło emocji, które trzymały widzów w napięciu do samego końca. Amerykanka Elizabeth Lemley zmierzyła się z utytułowaną Francuzką Perrine Laffont w zaciętym pojedynku, który rozstrzygnął się o jeden punkt. To był kluczowy moment dla młodszych zawodniczek.

Ostatecznie to Elizabeth Lemley okazała się lepsza, pokonując Perrine Laffont wynikiem 18:17 i zapewniając sobie brązowy medal. To zwycięstwo umocniło jej pozycję w światowej czołówce. Tym samym skład podium w debiutującej konkurencji został zdominowany przez reprezentantki Stanów Zjednoczonych i Australii, co świadczy o ich mocnej pozycji w tej dyscyplinie.

