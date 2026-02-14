Narciarstwo alpejskie na Igrzyskach. Jakie wyzwania stoją przed "egzotycznymi" sportowcami?

Udział egzotycznych narciarzy w igrzyskach

Igrzyska olimpijskie stanowią najbardziej prestiżową imprezę sportową, oferując jednocześnie szansę na prezentację pasji narciarzy z krajów o ograniczonej tradycji zimowej. W dyscyplinach **narciarstwa alpejskiego** możliwość tę mają szczególnie w mniej wymagających konkurencjach, takich jak slalom i slalom gigant, które rozpoczynają się w sobotę.

Podczas gdy w Pucharze Świata dominują zazwyczaj potęgi alpejskie, takie jak Austria, Szwajcaria, kraje skandynawskie oraz północnoamerykańskie, stosunkowo łagodne kryteria kwalifikacji olimpijskich oraz ograniczone kwoty startowe otwierają drzwi dla sportowców z państw takich jak Kenia, Jamajka czy Singapur. Dzięki temu mogą oni **dzielić trasę z mistrzami narciarstwa**, co dodaje rywalizacji unikalnego kolorytu.

Finansowe wyzwania "egzotycznych" alpejczyków

Dla wielu narciarzy z mniejszych krajów samo dotarcie na igrzyska olimpijskie stanowi znaczące wyzwanie finansowe. Marco Bardelli, menedżer reprezentacji olimpijskiej Singapuru, podkreślił, że **uczestnictwo to ogromne obciążenie budżetowe**. W skład tej ekipy wchodzi Faiz Basha, pierwszy alpejczyk z Singapuru, który wystąpi w igrzyskach, a potencjalnych reprezentantów często szuka się w pobliżu ośrodków narciarskich.

Pietro Tranchina, 22-latek reprezentujący Maroko, potwierdził, że to rodzice pokryli znaczną część kosztów związanych z jego występem olimpijskim, w tym opłacenie trenera i serwismena. **Wsparcie rodziny jest kluczowe** dla sportowców, którzy nie mogą liczyć na sponsorów, jak np. Lucas Pinheiro Brathen, specjalista od slalomu, który zamienił Norwegię na Brazylię i jest jednym z nielicznych z egzotycznych krajów, walczących o medale.

"Naprawdę chcę im podziękować, bo dzięki nim dane mi będzie przeżyć do wyjątkowe doświadczenie" - powiedział Tranchina, cytowany przez agencję Reuters.

Zasady kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie

Zgodnie z przepisami, każdy kraj może zgłosić jednego zawodnika obu płci w konkurencjach technicznych, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby punktów FIS. Punkty te można zdobywać nie tylko w Pucharze Świata, ale także w zawodach niższej rangi, o ile **spełniają standardy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardu (FIS)**. Najsilniejsze narciarsko kraje mogą zgłosić do czterech zawodników w danej konkurencji, co tworzy szeroki przekrój uczestników.

Przykładem niezwykłej wytrwałości jest 46-letnia Sarah Schleper z Kolorado, która startuje w igrzyskach po raz siódmy, reprezentując Meksyk od 2015 roku, po tym jak wcześniej startowała dla USA. Towarzyszy jej 18-letni syn Lasse Gaixiolo, który również wystąpi w zawodach. Dla wielu sportowców, jak syn Schleper, nawet jeśli są **wolniejsi od faworytów o wiele sekund**, samo uczestnictwo jest ogromnym źródłem dumy i niezapomnianym doświadczeniem.

"To też sposób na pokazanie jedności i równości wszystkich krajów. Ważne, że każdym z każdym może rywalizować w pokojowej atmosferze" - podsumowała.

Reprezentacja Polski w narciarstwie alpejskim

Polskę w konkurencjach technicznych w narciarstwie alpejskim będą reprezentować Maryna Gąsienica-Daniel, która jest czołową gigancistką świata, oraz Aniela Sawicka i Michał Jasiczek. Ich udział na igrzyskach stanowi ważny element **polskiej obecności w zimowych dyscyplinach**, co jest istotne dla rozwoju i promocji narciarstwa w kraju.

