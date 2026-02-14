Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Sprzedaż biletów zaskakuje, ale gdzie jest największe zainteresowanie?

Sukces sprzedaży biletów na Igrzyska 2026

Dotychczasowa sprzedaż biletów na Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo osiągnęła imponującą liczbę ponad 1,27 miliona, jak poinformował Andrea Varnier, prezes Fundacji Milan Cortina 2026. Te wyniki świadczą o dużym zainteresowaniu publiczności. Średnie obłożenie obiektów sportowych w połowie trwania imprezy wyniosło 85 procent.

Varnier zaznaczył, że rezultaty są bardzo dobre na wszystkich frontach, wskazując na wysokie wskaźniki. Obłożenie w Bormio wyniosło 94,5 procent, a w Anterselwie osiągnęło 88,7 procent. W Mediolanie frekwencja doszła do 90 procent, co podkreśla sukces organizacyjny.

"Widzimy rezultaty na wszystkich frontach. Wyniki są bardzo dobre, 94,5 procent w Bormio, 88,7 procent w Anterselwie. W Mediolanie obłożenie doszło do 90 procent" - podkreślił Varnier.

Jakie dyscypliny cieszyły się największą popularnością?

Narciarstwo alpejskie okazało się dotychczas najbardziej popularną dyscypliną wśród kibiców, gdzie praktycznie wszystkie bilety zostały wyprzedane. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również skoki narciarskie, osiągając 90 procent sprzedanych biletów. Saneczkarstwo także odnotowało wysoką sprzedaż na poziomie 87 procent.

W puli przeznaczonej na zawody w łyżwiarstwie szybkim pozostało jeszcze około 6 procent biletów. Odnosząc się do obaw o spadek zainteresowania z powodu wysokich cen, Varnier stwierdził, że obecne liczby potwierdzają sukces igrzysk.

"te liczby świadczą o sukcesie igrzysk"

"Jesteśmy na równi z innymi międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi i sądząc po wynikach sprzedaży uważam, że podjęliśmy właściwą decyzję" - dodał.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.