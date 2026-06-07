Doda wywołała burzę w Opolu. Jej koronkowa bielizna podzieliła internautów!

Doda w Opolu. WOW!

Doda od lat funkcjonuje w show-biznesie i doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę publiczności oraz mediów. Jej pojawienie się na scenie 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu po raz kolejny wywołało spore emocje. Artystka zdecydowała się bowiem na bardzo skąpą kreację, która przypominała bardziej bieliznę niż standardowy strój sceniczny. Wokalistka założyła niezwykle krótkie szorty, które wizualnie wydłużały jej zgrabne nogi, dobierając do nich równie skromną górę. Chociaż stylizacja była bardzo zmysłowa, opinie na jej temat były mocno podzielone, co jest w przypadku Dody bardzo częste.

Publikacja zdjęć z koncertu Doroty Rabczewskiej na oficjalnym profilu Telewizji Polskiej na Facebooku wywołała prawdziwą lawinę komentarzy. Jak widać, mimo ponad dwóch dekad na scenie, Doda niezmiennie potrafi wzbudzać ogromne emocje i prowokować do dyskusji.

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Quiz: Jak dobrze pamiętasz festiwal w Opolu w czasach PRL? Pytanie 1 z 10 Która z tych piosenek zadebiutowała na opolskiej scenie i stała się symbolem epoki PRL? "Dziwny jest ten świat" – Czesław Niemen "Małgośka" – Maryla Rodowicz "Tyle słońca w całym mieście" – Anna Jantar Następne pytanie

Doda narobiła szumu. Wzburzyła internautów

Podczas występu 42-letnia piosenkarka zaprezentowała swoje wyrzeźbione ciało, nie ukrywając nóg, dekoltu ani pośladków. Odważny strój świetnie uwydatniał jej sportową sylwetkę, jednak wywołał skrajne reakcje wśród internautów, dzieląc ich na entuzjastów i zagorzałych krytyków.

"Chyba nie oglądaliście nigdy koncertów gwiazd zagranicznych, przecież krzykliwy wizerunek sceniczny jest na porządku dziennym. Nie wiem czym się tak bulwersować", "Piękna figura, nieważne jak zrobiona, czy ciężką pracą, dietą, czy operacjami, ale fakt, że wyszła tak ubrana, całkowicie przekreśla ją jako artystkę, nawet ze świetnym głosem. Nie rozumiem takich ubiorów, nawet jako sceniczną stylizację... Ja wiem, że my kobiety możemy nosić, co chcemy itp., ale jakieś wartości/kanony/savoir vivre powinien być także na scenie. Słabe to jest", "W takim stroju to może występować na swoich koncertach, ale na festiwalu to nie pasuje", "To lekceważenie ludzi i tego festiwalu", "Przeszła samą siebie", "Za dużo kontrowersji, a za mało klasy i elegancji" - czytamy na facebookowym koncie Telewizji Polskiej.

A jak wy oceniacie stylizację Dody?

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Doda Festiwal Opole 2026