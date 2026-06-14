Turniej ATP w 's-Hertogenbosch. Kto zdobył pierwszy w karierze tytuł?

Historyczny sukces w Holandii

Kamil Majchrzak po raz pierwszy w swojej karierze triumfował w zawodach rangi ATP. W finale turnieju ATP 250 rozgrywanego w holenderskim 's-Hertogenbosch polski tenisista po zaciętym spotkaniu pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minaura 6:3, 2:6, 7:6 (7-5).

Przed tym turniejem Polak zajmował 76. pozycję w światowym zestawieniu tenisistów. Droga do upragnionego finału wymagała pokonania niezwykle wymagających przeciwników, należących do ścisłej czołówki światowego rankingu.

Z kim wygrał po drodze?

W trakcie rywalizacji w Holandii Majchrzak sprawił dwie ogromne niespodzianki. W spotkaniu ćwierćfinałowym wyeliminował czwartego gracza globu, Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a. Z kolei w meczu półfinałowym okazał się lepszy od ósmego w rankingu ATP Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

Niedzielny finał obfitował w emocje do samego końca i rozstrzygnął się w tie-breaku trzeciego seta. Polak wykorzystał od razu pierwszą piłkę meczową, gdy jego australijski rywal popełnił podwójny błąd przy własnym serwisie.