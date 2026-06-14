Kosmiczna feta po sukcesie New York Knicks! Jeremy Sochan z cygarem w centrum uwagi

- New York Knicks triumfują w NBA, wygrywając w finale z San Antonio Spurs 4-1.
- Ekipa, w której gra Jeremy Sochan, zdobyła tytuł po 53 latach oczekiwania.
- Choć reprezentant Polski zaliczył w finale symboliczny udział, to właśnie on skradł show podczas mistrzowskiego świętowania.
Szaleństwo w szatni. Tak Jeremy Sochan celebrował wygraną NBA
Dla 23-letniego Sochana to wyjątkowy moment w karierze. W sobotnim, decydującym spotkaniu wszedł na parkiet tylko na ostatnie sekundy, mając jedno zadanie – zablokować podanie do lidera rywali, Victora Wembanyamy. Warto przypomnieć, że swoją przygodę z amerykańską ligą rozpoczął w 2022 roku, reprezentując barwy San Antonio Spurs. Klub z Teksasu wytypował go z 9. numerem w drafcie i grał tam jeszcze na początku obecnego sezonu. Decyzja o rozwiązaniu kontraktu zapadła w lutym, po czym koszykarz dołączył do ekipy z Nowego Jorku. Został tym samym pierwszym Polakiem, który wkrótce odbierze mistrzowski sygnet. W 2009 roku przed szansą na podobny triumf stanął Marcin Gortat w barwach Orlando Magic, jednak zespół uległ Los Angeles Lakers.
Mistrzostwo NBA dla New York Knicks. Historyczny sukces polskiego koszykarza
Udział Sochana w całej serii finałowej ograniczył się do 3 minut i 19 sekund z 240 możliwych minut. Podczas dwóch pierwszych, wygranych starć nie wstał nawet z ławki rezerwowych. W pozostałych meczach pełnił jedynie symboliczną funkcję na parkiecie. Jednak to, co zaprezentował w szatni, całkowicie rekompensuje brak minut w meczu. Polak świetnie zintegrował się z ekipą Knicks, a nagrania z szalonej imprezy są na to najlepszym dowodem.
Wyglądało to tak, jakby to były gracz Spurs dyrygował całą mistrzowską fetą. Szybko zasygnalizował swoją obecność z rozpalonym cygarem, popijając napoje wyskokowe przed obiektywami kamer. W szatni był niemal w centrum wydarzeń – na jednym z nagrań widać, jak spokojnie pałaszuje kawał mięsa, wywołując powszechną wesołość kolegów. Do wspólnej zabawy dołączył nawet znany aktor i zagorzały kibic nowojorskiej drużyny, Timothée Chalamet. Klipy, w których główne role odgrywa reprezentant Polski, lotem błyskawicy obiegły internet, zyskując status virali. Znajdziesz je poniżej, na końcu artykułu.