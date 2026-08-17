Od desek teatru do wielkiego ekranu. Tak Leszek Lichota zaczynał swoją karierę

Choć dziś jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, jego droga na szczyt zaczęła się od solidnych, teatralnych fundamentów. Urodzony 17 sierpnia 1977 roku w Wałbrzychu, Leszek Lichota szlifował swój warsztat w prestiżowej Akademii Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 2002 roku. Zaraz po studiach związał się z Teatrem Polskim w Poznaniu, gdzie na scenie zadebiutował w sztuce "Hamlet Wtóry". Już wtedy jego talent został dostrzeżony, co zaowocowało wyróżnieniem na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Zanim na stałe zagościł w największych produkcjach, pojawiał się w epizodycznych rolach w popularnych serialach, takich jak "Miasteczko" czy "Samo życie", cierpliwie budując swoją pozycję w branży.

Leszek Lichota o roli w "DZIKIM" | WYWIAD

Od Grzegorza Zięby po profesora Wilczura. Te role przyniosły mu ogromną popularność

Prawdziwy przełom i ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu rola Grzegorza Zięby w serialu "Na Wspólnej", w którą wcielał się przez sześć lat. To właśnie tam widzowie po raz pierwszy mogli poznać jego ekranową charyzmę. Kolejnym kamieniem milowym w jego karierze była postać czarującego adwokata, Marka Dębskiego, w hitowym serialu "Prawo Agaty". Jednak to rola kapitana Wiktora Rebrowa w mrocznej i docenionej przez krytyków produkcji HBO "Wataha" ugruntowała jego status jako aktora wszechstronnego, zdolnego do tworzenia niezwykle głębokich i złożonych postaci. W 2023 roku stanął przed legendarnym wyzwaniem, wcielając się w profesora Rafała Wilczura w nowej adaptacji "Znachora", co przyniosło mu kolejne fale uznania i sympatii publiczności.

Nie tylko talent, ale i charyzma. Oto za co widzowie pokochali Leszka Lichotę

Widzowie cenią Leszka Lichotę za niezwykłą autentyczność i naturalność, którą wnosi do każdej roli. Jego gra aktorska jest powściągliwa, ale jednocześnie niezwykle wyrazista, co sprawia, że tworzone przez niego postacie są wiarygodne i wielowymiarowe. Potrafi z równą swobodą wcielić się w rolę amanta, twardego stróża prawa czy skomplikowanego bohatera dramatycznego. Jego charakterystyczny, niski głos i przenikliwe spojrzenie stały się jego znakami rozpoznawczymi. Fani doceniają również jego skromność i dystans do show-biznesu, co w połączeniu z ogromnym talentem tworzy wizerunek artysty kompletnego.

Niesamowita przemiana Leszka Lichoty. Dziś trudno go rozpoznać na starych zdjęciach

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Leszek Lichota przeszedł imponującą metamorfozę. Widzowie, którzy pamiętają go z początków w "Na Wspólnej", z pewnością zauważyli ogromną zmianę w jego wizerunku. Wówczas prezentował się jako gładko ogolony, młody mężczyzna o chłopięcej urodzie. Z biegiem lat jego wygląd ewoluował w kierunku bardziej dojrzałego i surowego. Zapuszczenie gęstej brody i dłuższych włosów, często podyktowane rolami w takich produkcjach jak "Wataha" czy "Znachor", nadało mu charyzmy i podkreśliło jego męskie rysy. Dziś jego wizerunek to synonim siły i doświadczenia, co doskonale koresponduje z rolami, które wybiera.

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Poza blaskiem fleszy prowadzi spokojne życie. Z kim przez lata związany był aktor?

Leszek Lichota konsekwentnie chroni swoją prywatność, stroniąc od medialnego zgiełku. Przez lata był w związku z aktorką Iloną Wrońską, z którą poznał się na planie serialu "Na Wspólnej". Para wychowuje dwoje dzieci: córkę Nataszę (ur. 2006) i syna Kajetana (ur. 2008). Poza aktorstwem jego wielką pasją jest snooker. Lichota nie tylko jest zapalonym fanem tej dyscypliny, ale również sam odnosi sukcesy jako zawodnik. Wielokrotnie stawał na podium Mistrzostw Polski Biznesu, Artystów i Sportu w Snookerze, zdobywając złote medale w 2018, 2022 i 2023 roku.

Leszek Lichota nie zwalnia tempa. W tych produkcjach można go było oglądać w ostatnich latach

Ostatnie lata to dla Leszka Lichoty czas niezwykle intensywnej pracy i kolejnych zawodowych sukcesów. Po głośnej roli w "Znachorze", aktor pojawił się w wielu znaczących produkcjach. Widzowie mogli go oglądać m.in. w serialu "Skazana", gdzie wcielił się w postać Michała Kraszeckiego, a także w filmie wojennym "Czerwone maki" z 2024 roku. W jego filmografii z poprzednich lat znalazły się również takie tytuły jak "Wotum nieufności", "Wielka woda" czy "Święty". W 2025 roku zagrał jedną z głównych ról w serialu "Przesmyk", co tylko potwierdza jego niezmiennie silną pozycję w polskim świecie filmu i telewizji.