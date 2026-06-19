Fagata zrezygnuje z Only Fans? Tak twierdzi Doda! "Wiem, że to zrobi"

Doda i Fagata narobiły razem niezłego zamieszania. Wokalistka i raperka połączyły siły podczas koncertu Maty na PGE Narodowym w Warszawie, prezentując na żywo utwór, będący diss-trackiem na ich eks. Rabczewska po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej karierze pokusiła się o rapowane kwestie. Tekst numeru, opartego na samplach jej hitu "Bad Girls", jest bardzo dosłowny. Gwiazda nawija w nim:

Show-biznes to rura, właśnie to cię wydymało. Tylko chodzisz i pie**olisz - to ci po mnie pozostało. Oderwany od koryta piszczysz jak mały labrador, żeby jakaś celebrytka zrobiła z ciebie wibrator. Dwa magistry już kupiłeś, intelektu nie dodało. Kumple wiedzą, że donosisz pseudogangusowi, pało. Chowasz samarę do buta, bo odwagi masz za mało. Zamieniłeś koks na mefę, z aresztu wyszedł farmazon. Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinie. Budzą mnie o szóstej rano, bo żeś ku*wa nawywijał - słyszymy.

Doda o duecie z Fagatą

W rozmowie z serwisem Eska.pl Doda wyjawiła, że nie zamierza jednak wydawać studyjnej wersji utworu. Zdementowała też plotki, jakoby wspólnie z Fagatą poszukiwały aktorów do teledysku. Zapytana o powody swojej decyzji, artystka podkreśliła, że przy okazji takich połączeń łatwo przekroczyć granice.

Nagrywanie z kimś singla i teledysku to jest takie zobowiązanie na lata i naprawdę trzeba to przemyśleć, bo wiąże cię to z drugim artystą tak naprawdę na całe życie. I tu nie chodzi o to, żeby ideologicznie, życiowo zgadzać się w 100% z drugą osobą czy brać pod uwagę fakt, że promocja tej osoby przełoży się też na nas, że jej wartości są bliskie naszym, a nie są. Bardziej chodzi o to, że wydaje mi się, że w tej kwestii – tak fajnej, kontrowersyjnej, ikonicznej, wesołej, rozrywkowej i zadziornej – łatwo przegiąć. Uważam, że ten występ był wystarczający.

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Fagata zrezygnuje z Only Fans? Tak twierdzi Doda

Wokalistka wypowiedziała się również na temat swojej młodszej koleżanki z branży, Fagaty. Jak stwierdziła, przed raperką jeszcze wiele lat pracy, by ugruntowała swoją pozycję w branży. Pomocne w osiągnięciu sukcesu ma okazać się zrezygnowanie przez nią z prowadzenia konta na Only Fans, o czym rozmawiały i co Agata ma rzekomo zrobić w niedalekiej przyszłości.

Fagacie życzę jak najlepiej. Myślę, że jeszcze lata przed nią, żeby sobie umocniła swoją pozycję na rynku. Jeżeli będzie pracowała ambitnie, to tak się stanie. Jeśli zrezygnuje z Only Fansa, a rozmawiałyśmy na ten temat i wiem, że to zrobi, to też tylko jej to wyjdzie na dobre. Życzę jej, żeby była niezależna - dodała Doda w rozmowie z Eska.pl.