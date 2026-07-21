Liga Mistrzyń. Czarni Antrans Sosnowiec zaczynają eliminacje

Trudna droga do Ligi Mistrzyń

W nowym formacie rozgrywek uczestniczy 18 drużyn. Droga do fazy zasadniczej Ligi Mistrzyń jest jednak bardzo trudna, a polskie zespoły w ostatnich latach nie radziły sobie najlepiej. W zeszłym roku GKS Katowice wygrał pierwszy turniej kwalifikacyjny, ale później wysoko uległ w dwumeczu FC Twente (0:4 i 1:4).

GKS walczył jeszcze w Pucharze Europy, jednak tam również nie sprostał przeciwnikowi. Szwedzki zespół BK Haecken pokonał Polki 4:0 i 3:1. Obecnym mistrzyniom kraju, Czarnym Antrans Sosnowiec, może pomóc fakt, że są gospodyniami pierwszego etapu eliminacji, który odbędzie się w ich mieście.

„Motywujemy się wzajemnie, by zrealizować nasze cele w kwalifikacjach do Ligi Mistrzyń, bo cała Polska czeka na przełom w tych rozgrywkach. Miejmy nadzieję, że w Sosnowcu nam się to uda. Na pewno zrobimy wszystko, by nasz rezultat był lepszy od występów innych polskich klubów w ostatnich latach” – powiedziała piłkarka Czarnych Klaudia Miłek, która w minionym sezonie z 21 golami była najskuteczniejszą zawodniczką ekstraligi.

Jak poprawić polski ranking UEFA?

Polska ekstraliga kobiet plasuje się obecnie na 30. miejscu w rankingu UEFA. Dominują tam rozgrywki z krajów o znacznie wyższym poziomie piłkarskim, takich jak Anglia, Hiszpania, Francja, Niemcy czy Włochy, skąd wywodzą się zespoły regularnie grające w elicie.

Aby ten stan uległ poprawie, polskie ekipy muszą zdobywać więcej punktów w europejskich pucharach. Sukces Czarnych Sosnowiec mógłby przyczynić się do polepszenia sytuacji rodzimych klubów. Zwycięzca miniturnieju w Sosnowcu awansuje do finałowej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń.

„Jako liga cały czas chcemy zbliżać się do poziomu najlepszych drużyn w Europie. Idzie to różnym tempem, aczkolwiek myślę, że nasza mądrość drużynowa i mądrość sztabu pozwolą nam na jak najlepsze występy w kwalifikacjach. Chciałabym, żebyśmy po tych meczach schodziły z boiska z uśmiechami na twarzach i poczuciem dobrze wykonanego zadania. Wiemy, że będzie trudno, ale piłka nożna jest tak nieprzewidywalna, że możemy zaskoczyć, a na pewno sprawić, że Polska będzie z nas dumna” – dodała Miłek, cytowana na portalu Łączy nas Piłka.

Kiedy grają Czarni Antrans Sosnowiec?

Spotkanie Czarni Antrans Sosnowiec z gruzińskim zespołem WFC Nike Lusso zaplanowano na środę o godzinie 18.00. W drugim spotkaniu półfinałowym miniturnieju w Sosnowcu zmierzą się drużyny z Irlandii oraz Macedonii.

Rywalizacja odbywa się na obiektach Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Athlone Town zagra przeciwko ZFK Skopje 2014. Finałowe starcie oraz mecz o 3. miejsce odbędą się w najbliższą sobotę.