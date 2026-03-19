Daria Marx wraca z nowym singlem. To dlatego zdecydowała się na śpiewanie po polsku

Daria Marcinkowska podbiła radiostacje ze swoimi przebojami w 2021 i 2022 roku. Cała Polska nuciła jej certyfikowane złotem single "Love blind" i "Never ending story", a platynowy numer "Paranoia" dał piosenkarce drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2022.

Daria Marx wraca z nowym singlem "Dotknij"

Z czasem wokalistka znana szerzej jako Daria zaczęła występować jako Daria Marx. Zaangażowała się też w nowe projekty - w tym w program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a także powróciła do krajowych eliminacji. Z numerem "Let it burn" zajęła jednak 11. miejsce w konkursie w 2025 roku. Jak mówiła, postanowiła zmienić pseudonim ze względu nie tylko na uwagi fanów, ale także na chęć uniknięcia pomyłek z jej imienniczkami, Darią Zawiałow czy Darią ze Śląska.

Ostatnio Daria Marx zaskoczyła fanów nowym singlem, który powstał w całości w języku polskim. "Dotknij" ukazało się pod koniec lutego i przedstawia gwiazdę w zupełnie nowej odsłonie.

Piosenkarka rzadko śpiewa po polsku. Tłumaczy, dlaczego się przełamała

Premiera była dla wielu osób zaskoczeniem, ponieważ do tej pory Daria Marx kojarzyła się przede wszystkim z anglojęzycznymi przebojami. Wokalistka nie ukrywała zresztą współpracy z wieloma zagranicznymi twórcami oraz muzycznym wykształceniem, które odebrała w Londynie. Temat śpiewania po polsku poruszyła podczas ostatniej wizyty w programie "Dzień Dobry TVN".

Daria przyznała, że była zdenerwowana tworzeniem w ojczystym języku. Spotykała się z nieprzychylnymi komentarzami, sugerującymi jej brak umiejętności śpiewania na żywo po polsku. To sprawiło, że się przełamała i postanowiła wydać nowy utwór z polskim tekstem, który w całości napisała samodzielnie.

"Początki śpiewania po polsku były stresujące. Nie byłam pewna, czy mam tę swoją tożsamość. Nawet słyszałam, że chodziły pogłoski, że może ja nie potrafię śpiewać po polsku. To mnie zmotywowało do odkrycia tego mojego polskiego" - powiedziała w rozmowie z prowadzącymi.

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.