Zagrał chłopaka Roxie w teledysku. Tak Wiśniewski podsumował ją i jej męża. Konkretne słowa!

Xavier Wiśniewski, syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, odwiedził niedawno studio ESKA.pl, by opowiedzieć o swoich nadchodzących projektach muzycznych. Mimo że 2026 rok dopiero co się zaczął, 23-latek wydał już dwa numery i jak zapowiada - na nich się nie zatrzyma. Przygoda Xaviera z muzyką rozpoczęła się już kilka lat temu. W 2020 roku wypuścił on swój debiutancki singiel. Bez wątpienia jednym z ciekawszych projektów, jakimi może pochwalić się tancerz i raper, jest wideoklip do jednego z kawałków Roksany Węgiel. Syn Wiśniewskich zagrał w nim chłopaka piosenkarki.

Xavier Wiśniewski był chłopakiem Roxie w teledysku

W 2022 roku Roksana Węgiel wydała singiel "Głośniej". Utwór nie odniósł wielkiego sukcesu na listach hitów, jednak był sygnałem, że po takich utworach jak "Korona" czy "Kanaryjski", wokalistka planuje pójść w inną stronę. Do singla powstał nawet oficjalny teledysk kręcony na ulicach Warszawy, w którym w rolę chłopaka niepełnoletniej wówczas piosenkarki, wcielił się właśnie Xavier Wiśniewski. Syn Marty i Michała Wiśniewskich opowiedział o tym doświadczeniu w kolejnym odcinku "Gwiazdy przejmują ESKA.pl".

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

Xavier Wiśniewski o Roksanie Węgiel

W nowym odcinku formatu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl" Xavier opowiedział Maksowi Kluziewiczowi, jak doszło do tego, że w 2022 roku wcielił się w chłopaka Roksany Węgiel w jej wideoklipie. Młody artysta przyznał, że bez wahania przyjął złożoną mu propozycję.

To w ogóle była jakaś spontaniczna sytuacja. Odezwała się do mnie Katt Markiewicz, czy nie chciałbym wziąć w tym udziału. Pomyślałem sobie "kurczę, wiadomo". Kto nie chciałby chwilę pograć chłopaka Roxie Węgiel w klipie? - powiedział ze śmiechem.

Wiśniewski podkreślił, że polubił zarówno Roksanę, jak i jej męża Kevina, z którym miał okazję poznać się za kulisami koncertu Pawbeatsa.