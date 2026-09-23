Niespodziewany koniec bojkotu. Holandia po zaledwie roku wraca na Eurowizję!

Eurowizja przeżywa największy skandal w historii konkursu

Konkurs Piosenki Eurowizji, którzy przez dekady miał łączyć Europę w miłości do muzyki, od trzech lat jest źródłem kolejnych kontrowersji. Wszystko za sprawą udziału w wydarzeniu reprezentacji Izraela, który od trzech lat prowadzi intensywne działania wojenne na terenie Strefy Gazy. ONZ oraz liczne organizacje humanistyczne mówią wprost o ludobójstwie dokonywanym na Palestyńczykach. Liczba zabitych rośnie z każdym dniem.

Przypomnijmy, że gdy Rosja najechała na Ukrainę, organizatorzy Eurowizji niemal natychmiast zadecydowali o usunięciu reprezentacji Rosji z rywalizacji. Za to Izrael nadal bierze udział w konkursie i do tego zajmuje wysokie miejsca. Z udziału w tegorocznym konkursie wycofało się pięć państw - Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia oraz należąca do tzw. wielkiej piątki Hiszpania.

Choć organizatorzy przedstawili listę zmian, jakie zostaną wprowadzone na Eurowizji 2027, dla bojkotujących państw wydaje się być to niewystarczające. Argument jest prosty: główny powód ich wycofania dalej nie został rozwiązany. Pomimo sprzeciwu wielu fanów, widzów, organizacji i dziennikarzy, Izrael weźmie udział w nadchodzącym Konkursie Piosenki Eurowizji w Bułgarii.

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Holandia jednak wróci do konkursu Eurowizji!

Kilka dni temu irlandzka telewizja RTÉ przekazała komunikat, że dla Irlandii nie ma miejsca na Eurowizji, jeśli Izrael będzie brał udział w wojnie na Bliskim Wschodzie. Wcześniej holenderski nadawca AVROTROS podtrzymał swoją decyzję o bojkocie. Jednak zaledwie kilka tygodni później niespodziewanie okazało się, że Holandia jednak stanie w rywalizacji o kryształowy mikrofon!

Skąd ta zmiana? Odpowiedzialność za przygotowania do konkursu przejął główny organ zarządzający holenderskimi mediami publicznymi. I to właśnie NPO przekazało dziś informację o powrocie na Eurowizję. Organizacja tłumaczy swoją decyzję zmianami zasad konkursu.

NPO zdaje sobie sprawę, że udział w Konkursie Piosenki Eurowizji budzi w Holandii mieszane uczucia. Z tego powodu stanowczo wezwaliśmy EBU, by w czasach naznaczonych zawirowaniami geopolitycznymi, wojną i polaryzacją ponownie uczyniła jednoczący charakter konkursu kluczowym elementem tego wydarzenia. Teraz ponownie dążymy do nawiązania tej więzi, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, ale jednocześnie tworząc przestrzeń do rozmowy na ten temat. Aby pomóc w kształtowaniu i realizacji tego kierunku, my – jako holenderska telewizja publiczna – chcemy ponownie wziąć udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. W ten sposób będziemy mogli naprawdę wspólnie urzeczywistnić hasło "United by Music" - przekazała Jet de Ranitz, przewodnicząca zarządu organizacji NPO.

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QUIZ. Eurowizja rządzi - 8 na 10 poprawnych odpowiedzi to już sukces! Pytanie 1 z 10 Kiedy odbyła się pierwsza Eurowizja? W 1945 roku W 1950 roku W 1956 roku Następne pytanie