Leonidy to jeden z najbardziej znanych rojów meteorów, który co roku pojawia się na listopadowym niebie.

W 2026 roku maksimum ich aktywności przypada w nocy z 17 na 18 listopada, a najlepsze warunki do obserwacji prognozowane są w godzinach porannych.

Do podziwiania zjawiska nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Meteory można obserwować gołym okiem.

Najlepiej wybrać miejsce z dala od miejskich świateł, zadbać o ciepłe ubranie i sprawdzić prognozę pogody, ponieważ zachmurzenie może utrudnić obserwację.

Leonidy 2026 - kiedy oglądać spadające gwiazdy?

Leonidy to rój meteorów, który pojawia się na niebie co roku w listopadzie. Zjawisko jest związane z kometą 55P/Tempel-Tuttle. Pozostawione przez nią drobiny materii wpadają w ziemską atmosferę z ogromną prędkością, spalają się i tworzą charakterystyczne świetlne smugi. W 2026 roku maksimum aktywności Leonidów przypada na noc z wtorku na środę, czyli z 17 na 18 listopada. Według prognoz największej aktywności można spodziewać się około godziny 00:45, ale szczególnie dobrym przedziałem do obserwacji mają być godziny od 2:00 do 6:00 rano.

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Jak obserwować deszcz meteorów?

Do oglądania Leonidów nie jest potrzebny teleskop ani specjalistyczny sprzęt. Wystarczy znaleźć miejsce, w którym niebo nie jest mocno rozświetlone przez latarnie, reklamy i budynki. Najlepiej wybrać się poza centrum miasta, na otwartą przestrzeń z możliwie szerokim widokiem na niebo.

Warto również dać oczom kilkanaście minut na przyzwyczajenie się do ciemności. Nie należy przez cały czas patrzeć w ekran telefonu, ponieważ jasne światło utrudnia obserwację. Przyda się za to ciepła kurtka, koc i termos z gorącym napojem. Listopadowe noce potrafią być naprawdę chłodne.

Czy Leonidy będzie widać gołym okiem?

Tak! To jedna z największych zalet tego zjawiska. Do obserwacji nie potrzeba lornetki ani teleskopu. Meteory mogą pojawiać się w różnych częściach nieba, dlatego nie warto koncentrować wzroku wyłącznie na jednym punkcie. Trzeba jednak pamiętać, że nawet podczas maksimum niebo nie musi być nieustannie rozświetlone. Liczba widocznych meteorów zależy między innymi od zachmurzenia, zanieczyszczenia światłem i lokalnych warunków obserwacyjnych.