• Brzydki zapach ubrań po wyjęciu z bębna to zazwyczaj efekt zaniedbań w czyszczeniu pralki, a nie błędów podczas samego prania.

• Za woń stęchlizny na odzieży odpowiadają głównie pleśń i bakterie gromadzące się w szufladach na detergenty oraz gumowych uszczelkach.

• Istnieje prosty i tani domowy sposób oparty na naturalnym składniku, dzięki któremu pranie zawsze będzie miękkie oraz świeże.

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Brzydki zapach ubrań po praniu. Jak prawidłowo czyścić pralkę octem?

Nieprzyjemna woń odzieży wyjętej prosto z bębna to bardzo częste zjawisko, które wynika zazwyczaj z braku odpowiedniej konserwacji urządzenia, a nie z błędów popełnianych podczas samego cyklu. Za zapach stęchlizny odpowiadają bakterie oraz pleśń, które najchętniej osadzają się w gumowych uszczelkach wokół wejścia do bębna. Aby zapewnić bezawaryjną pracę sprzętu i świeżość tkanin, należy raz w miesiącu uruchomić pustą pralkę z dodatkiem połowy szklanki białego octu wlanego bezpośrednio do bębna. Płyn ten wykazuje działanie antybakteryjne, a także zmiękcza wodę, co skutecznie hamuje proces osadzania się kamienia. Poza comiesięczną kuracją octową warto również raz na kwartał przeprowadzić generalne mycie urządzenia. Kluczowe jest wówczas oczyszczenie filtra pompy, ponieważ w tym często pomijanym elemencie zbierają się drobne przedmioty, włosy oraz resztki materiałów, które stają się pożywką dla bakterii generujących brzydkie zapachy. Do gruntownej dezynfekcji i usuwania osadów można także wykorzystać profesjonalne środki chemiczne ze sklepu.

Równie istotne jest dokładne osuszanie wnętrza urządzenia po każdym zakończonym cyklu oraz systematyczne mycie szuflady z przegrodami na detergenty. Pod żadnym pozorem nie wolno przetrzymywać mokrej odzieży w zamkniętym bębnie, gdyż nawet trzydzieści minut opóźnienia w rozwieszeniu prania może skutkować pojawieniem się brzydkiego zapachu na tkaninach.

Domowy płyn do płukania z octu i olejku lawendowego. Jak zrobić pachnące pranie?

Wiele osób sięga po sklepowe płyny do płukania lub kuleczki zapachowe, jednak specjaliści ostrzegają, że produkty te nie służą wszystkim tkaninom i bywają przyczyną alergii skórnych. Zarówno dermatolodzy, jak i eksperci od tekstyliów odradzają nadmierne stosowanie tego typu środków zmiękczających. Zawarta w nich chemia osłabia strukturę włókien, co dotyczy zwłaszcza odzieży funkcyjnej oraz sportowej, która traci przez to zdolność do odprowadzania wilgoci i oddychania. Silne substancje zapachowe często wywołują również podrażnienia i reakcje alergiczne u dzieci oraz osób z wrażliwą cerą. Alternatywą dla sklepowej chemii jest sprawdzony od lat, domowy patent, po którym ubrania są niezwykle miękkie i pięknie pachną. Przed załadowaniem brudnej odzieży wystarczy wlać bezpośrednio do bębna pralki pół szklanki octu wymieszanego z czterdziestoma kroplami olejku lawendowego. Taka dawka gwarantuje trwały aromat bez ryzyka powstania tłustych plam na materiałach, natomiast charakterystyczna, ostra woń octu całkowicie wypłukuje się w trakcie cyklu. Posiadacze suszarek bębnowych mogą dodatkowo wzmocnić ten efekt, wrzucając do urządzenia zwiniętą w kulkę starą skarpetkę z bawełny, wcześniej nasączoną olejkiem lawendowym.

Jak utrzymać zapach prania w szafie? Sposób z bawełnianą skarpetką

Czysta odzież niestety bardzo szybko traci swój początkowy aromat świeżości. Aby skutecznie zatrzymać ten przyjemny zapach na dłużej, warto umieścić we wnętrzu szafy bawełniane skarpetki skropione czterdziestoma kroplami ulubionych perfum lub olejku eterycznego. Ten prosty zabieg sprawi, że w miejscu przechowywania ubrań stale będzie unosić się piękna woń, a same tkaniny nie stracą swojego aromatu.