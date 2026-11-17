Masowe korzystanie z przedłużaczy niesie ze sobą nieoczywiste niebezpieczeństwo. Specjaliści alarmują, że takie nawyki prowadzą do przeciążenia sieci, poważnych usterek, a w skrajnych sytuacjach nawet do wybuchu pożaru.

Szereg popularnych urządzeń, zaczynając od czajników, a kończąc na dużym sprzęcie AGD, charakteryzuje się zbyt wysokim poborem energii lub generuje silne prądy rozruchowe uniemożliwiające bezpieczne współdzielenie zasilania.

Zadbaj o ochronę swojego domu. Zobacz listę sprzętów, które dla zachowania bezpieczeństwa muszą być podpięte bezpośrednio do gniazdka w ścianie.

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Czego nie podłączać do listwy zasilającej? Eksperci ostrzegają przed pożarem

Postęp technologiczny oraz łatwy dostęp do rozmaitej elektroniki powodują, że domowe gniazdka szybko przestają wystarczać. Wówczas najprostszym ratunkiem wydają się listwy zasilające i przedłużacze, które znajdziemy w niemal każdym mieszkaniu. Trudno inaczej zorganizować kącik telewizyjny, gdzie obok odbiornika trzeba zasilić jeszcze konsolę do gier, głośnik, modem czy router. W takich miejscach pojedyncze punkty w ścianie to zdecydowanie za mało.

Specjaliści ostrzegają jednak, że przeciążanie i niewłaściwa eksploatacja przedłużaczy bywają bardzo groźne. Zbyt duże obciążenie listwy prowadzi do zwarć, uszkodzeń domowej sieci elektrycznej, a w najgorszym scenariuszu do pożaru. Główna reguła bezpieczeństwa mówi jasno, by nie wpinać do jednego rozgałęziacza sprzętów charakteryzujących się wysokim poborem prądu. Oznacza to, że wspólnego przedłużacza nie powinny dzielić pracujące w tym samym czasie pralka i suszarka, a także zmywarka, lodówka czy czajnik elektryczny.

Skalę tego ryzyka najlepiej obrazują konkretne parametry naszej domowej sieci elektrycznej. W Polsce typowe gniazdko ścienne działa pod napięciem 230 V i posiada zazwyczaj zabezpieczenie w postaci bezpiecznika 16 A. Z prostego przeliczenia wynika, że maksymalny pobór mocy z pojedynczego punktu zasilania to około 3680 W (watów).

Standardowe, najczęściej kupowane listwy zasilające posiadają dokładnie takie same limity, wytrzymując obciążenie rzędu 10 A lub 16 A, co przekłada się na przedział od 2300 W do 3680 W. Wpięcie do nich w tym samym czasie kilku prądożernych sprzętów sprawia, że błyskawicznie przekraczamy tę niebezpieczną granicę.

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Urządzenia wymagające bezpośredniego podłączenia do gniazdka ściennego

Zarówno elektrycy, jak i specjaliści zajmujący się ochroną przeciwpożarową wskazują na konkretne kategorie sprzętów. Ze względu na swój tryb działania nie mogą one pod żadnym pozorem współdzielić zasilania w listwie rozdzielczej.

Urządzenia grzewcze o dużej mocy a obciążenie listwy zasilającej

Specyfika działania tych sprzętów opiera się na bezpośrednim przekształcaniu prądu w energię cieplną przy użyciu grzałek cechujących się olbrzymim oporem.

Czajnik elektryczny wymaga w trakcie pracy zasilania na poziomie od 1800 W do 2400 W.

Grzejniki olejowe, konwektorowe oraz popularne farelki, czyli termowentylatory, osiągają zazwyczaj moc w granicach 2000 W – 2500 W. Urządzenia te działają nieprzerwanie przez długie godziny, przez co obciążona listwa nie ma szans na ostygnięcie.

Ekspresy do kawy, a w szczególności modele ciśnieniowe, podczas podgrzewania wody w bojlerze potrzebują chwilowo od 1500 W do nawet 2000 W.

Duże AGD w kuchni i łazience. Dlaczego pralka i lodówka nie mogą być wpięte do przedłużacza?

Domowe sprzęty dużych gabarytów, takie jak lodówki, zmywarki, pralki czy suszarki bębnowe, mają w swojej konstrukcji specjalne pompy oraz silniki elektryczne.

Zmywarki oraz pralki działają w cyklach, a największe obciążenie sieci generują wtedy, gdy rozruch silnika bębna nakłada się na pracę grzałki, która do podgrzania wody potrzebuje około 2000 W.

Zamrażarki i lodówki na co dzień nie zużywają wiele energii, ale ich kompresory w momencie startu wywołują tak zwany prąd rozruchowy (udarowy).Jego wartość bywa kilkukrotnie wyższa od standardowych parametrów z tabliczki znamionowej, co grozi zepsuciem filtrów przeciwprzepięciowych lub wypaleniem styków wewnątrz listwy.

Piekarniki elektryczne oraz kuchenki mikrofalowe to następna grupa sprzętów, których zapotrzebowanie na moc przekracza pułap 2000 W - 3000 W.

Klimatyzatory przenośne i osuszacze powietrza mogą uszkodzić przedłużacz

Te maszyny działają w oparciu o sprężarkę, wykazując duże podobieństwo do tradycyjnych lodówek. Stałe zużycie energii w granicach 1000 W – 1500 W zestawione z silnym prądem rozruchowym stanowi poważne zagrożenie dla cienkich ścieżek przewodzących, które znajdują się w budżetowych przedłużaczach.