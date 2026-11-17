Obecność pleśni i stęchłego zapachu w pralce wymaga błyskawicznej reakcji , jeśli chcemy zachować świeżość ubrań.

, jeśli chcemy zachować świeżość ubrań. Istnieje skuteczna metoda domowa na dokładne wyczyszczenie sprzętu bez konieczności inwestowania w kosztowne środki chemiczne.

bez konieczności inwestowania w kosztowne środki chemiczne. Cały zabieg polega na zaaplikowaniu pięciu łyżek odpowiedniego proszku i włączeniu pustego cyklu , co pozwala na całkowite pozbycie się brudu.

, co pozwala na całkowite pozbycie się brudu. Ten łatwo dostępny produkt prosto z kuchennej szafki trwale wyeliminuje problem grzyba oraz odrzucającej woni.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Domowy sposób na czyszczenie pralki z pleśni. Jak często to robić?

Każdy użytkownik powinien pamiętać o systematycznym czyszczeniu pralki. Takie działanie daje gwarancję wyjmowania czystych oraz pachnących ubrań, a jednocześnie maksymalnie wydłuża żywotność samego urządzenia. Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać ten zabieg? Zaleca się realizowanie go minimum raz na miesiąc lub po każdych 30 cyklach prania. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzi do rozwoju pleśni, a gromadzące się w środku zanieczyszczenia zaczynają generować odpychającą woń. W konsekwencji wyprane tkaniny przesiąkają zapachem stęchlizny, czego zdecydowanie chcemy uniknąć. Do dokładnego wyczyszczenia pralki i zlikwidowania nalotu nie trzeba jednak używać specjalistycznej chemii sklepowej, gdyż świetnie działają tu metody domowe. Najlepszą odpowiedzią na pytanie o to, czym zneutralizować brzydki zapach z bębna, jest zwykły kwasek cytrynowy.

Kwasek cytrynowy na pleśń w pralce. Wsyp 5 łyżek i włącz puste pranie

Wyczucie zapachu stęchlizny wydobywającej się ze środka pralki to sygnał, by bezzwłocznie rozpocząć jego generalne czyszczenie. Jakiego środka użyć, aby skutecznie usunąć nagromadzoną w sprzęcie pleśń? Cała procedura wymaga jedynie wsypania bezpośrednio do bębna pięciu łyżek kwasku cytrynowego. Kolejnym krokiem jest uruchomienie pustego cyklu prania z temperaturą ustawioną na 90 stopni Celsjusza. Kiedy program dobiegnie końca, należy jeszcze wyciągnąć filtr i starannie opłukać go pod strumieniem bieżącej wody. Po wykonaniu tych czynności wnętrze maszyny odzyska pełną świeżość. Wspomniany proszek działa jak bezwzględny likwidator grzyba, a przy tym perfekcyjnie pochłania wszelkie uciążliwe zapachy.

Czyszczenie pralki octem. Jak umyć szufladę, filtr i gumowy kołnierz?

Poza wyczyszczeniem samego bębna, niezwykle ważne jest również dokładne wyczyszczenie pozostałych części składowych, czyli szuflady na detergenty, filtrów oraz gumowej uszczelki. W tym celu warto wymieszać wodę z octem, zachowując proporcje 2:1. Tak powstałym płynem należy przemyć kołnierz otaczający wejście do bębna, a także zalać nim wyjęty pojemnik na proszek i odczekać 15 minut. Po upływie kwadransa szufladę trzeba starannie wyszorować przy użyciu szczoteczki do zębów, a po osuszeniu wsunąć z powrotem na właściwe miejsce. Nie wolno też pomijać zlokalizowanego w dolnej części pralki filtra. Element ten trzeba wymontować i dokładnie wyczyścić szczoteczką, pozbywając się z niego wszystkich nagromadzonych kłaczków.