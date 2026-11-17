• Listopad stanowi ostatni dzwonek na przeprowadzenie zabiegów, które ochronią maliny przed mrozem i groźnymi chorobami grzybowymi.

• W walce z szarą pleśnią doskonale sprawdza się biologiczny oprysk bezpieczny dla samych roślin oraz owadów zapylających.

• Zastosowanie odpowiednich i naturalnych materiałów do okrycia krzewów pozwoli im przetrwać zimę i zapewni obfite zbiory w kolejnym sezonie.

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Oprysk malin w listopadzie na szarą pleśń. Jak wzmocnić krzewy przed zimą?

Sezon ogrodniczy powoli dobiega końca wraz z nadejściem późnej jesieni. Zanim jednak pojawią się regularne przymrozki i prace całkowicie ustaną, trzeba odpowiednio przygotować rośliny do zimy oraz wykonać ostatnie zabiegi wzmacniające. Niektóre późne odmiany malin przestają owocować dopiero w listopadzie, co pozostawia niewiele czasu na ich zabezpieczenie przed mrozem i silnym wiatrem. O tej porze roku krzewy wciąż są narażone na infekcje grzybowe. Wyjątkowe zagrożenie stanowi szara pleśń mogąca doprowadzić do poważnego uszkodzenia pędów malin.

Doświadczeni ogrodnicy podkreślają, że podstawą skutecznej walki z chorobami grzybowymi malin są działania zapobiegawcze. Koniec jesieni to świetny moment na wykonanie ostatniego oprysku wymierzonego właśnie w szarą pleśń. Jednym z rekomendowanych na tę porę roku preparatów do malin jest Polywersum WP. To biologiczny środek grzybobójczy, w którego składzie znajduje się grzyb Pythium oligandrum, będący w pełni bezpiecznym dla ludzi, roślin i zapylaczy. Aby przygotować roztwór, wystarczy wsypać proszek do zimnej wody i odczekać godzinę na aktywację zarodników grzybów. Tak sporządzony oprysk aplikuje się według wskazówek producenta, co z powodzeniem można zrobić jeszcze późną jesienią.

Zabezpieczanie malin przed mrozem. Czym okryć krzewy na zimę?

Ochrona malin przed nadejściem zimy jest niezwykle ważna, gdyż krzewy te muszą stawić czoła wielu niebezpieczeństwom. Niskie temperatury mogą uszkodzić zarówno pędy, jak i korzenie, co w kolejnym roku drastycznie zmniejszy zbiory lub doprowadzi do całkowitego obumarcia rośliny. Z kolei mroźne wiatry oraz zjawisko suszy fizjologicznej, kiedy krzew nie może pobierać wody z zamarzniętej gleby, często skutkują wysychaniem pędów. Właściwe zabezpieczenie izoluje także od nagłych wahań temperatur, które szkodzą roślinom na równi z samym mrozem. W roli zimowego okrycia malin najlepiej sprawdzają się surowce naturalne. Warto sięgnąć po wolno rozkładające się suche liście dębowe, słomę, korę sosnową czy też stroisz, czyli gałązki drzew iglastych. Takie rozwiązanie nie tylko izoluje przed chłodem, ale też gwarantuje prawidłowy przepływ powietrza i z czasem wzbogaca podłoże. Należy przy tym pamiętać, aby warstwa ochronna wokół podstawy pędów i nad korzeniami miała od 15 do 20 centymetrów grubości.